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Trump, Avustralya'nın Çelik ve Alüminyum İthalatına Tarifeden Muaf Kalmasını Değerlendiriyor

ABD Başkanı Trump, Avustralya ile yapılan görüşmede çelik ve alüminyum ithalatındaki gümrük vergisinden muafiyet konusunu ele aldıklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 09:42
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 09:42
Trump, Avustralya'nın Çelik ve Alüminyum İthalatına Tarifeden Muaf Kalmasını Değerlendiriyor

Trump, Avustralya ile Ticaret İlişkilerini Gözden Geçiriyor

ABD Başkanı Donald Trump, Avustralya'nın çelik ve alüminyum ithalatına getirilen gümrük vergisinden muaf tutulmasını değerlendireceğini duyurdu. Bu açıklama, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından geldi.

Ticaret Fazlası ve Gümrük Vergisi

Trump, Oval Ofis'te yaptığı konuşmada, Avustralya ile ticaret fazlasına sahip olduklarını belirterek, bu durumun gümrük vergisinden muafiyet sağlamada bir etken olabileceğini vurguladı. Konuyla ilgili Albanese ile fikir alışverişinde bulunduğunu açıkladı.

Avustralya Başbakanı Albanese ise başkent Canberra'da yaptığı açıklamada, Trump ile önümüzdeki günlerde kamuoyuna duyurulacak kararlar konusunda anlaştıklarını ifade etti.

Görüşmenin Yapıcı Sonuçları

Albanese, görüşmenin yapıcı bir şekilde geçtiğini ve Trump'ın her iki ülkenin çıkarlarını göz önünde bulundurmayı kabul ettiğini belirtti. Bu tür ticari anlaşmaların, ekonomik işbirliğini güçlendireceğinin altını çizdi.

Trump, daha önce çelik ve alüminyum ithalatına yönelik %25 gümrük vergisi uygulanmasına ilişkin kararnameleri imzalamıştı. O tarihte, ''Bu, Amerika'yı yeniden zenginleştirmenin başlangıcı'' ifadesini kullanmıştı.

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