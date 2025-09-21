Trump: Bagram Hava Üssü geri verilmezse 'kötü şeyler olacak'

Trump, Truth Social ve İngiltere'deki açıklamalarında Afganistan'ı uyararak Bagram Hava Üssü'nü geri istemediklerini belirtti; aksi halde 'kötü şeyler' olacağını söyledi.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 01:58
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 01:58
Başkan Trump'tan Afganistan'a uyarı

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda Afganistan'ı açık bir şekilde uyardı.

Paylaşımında, "Eğer Afganistan, Bagram Hava Üssü'nü inşa eden ABD'ye geri vermezse, kötü şeyler olacak." ifadelerini kullandı.

Trump, İngiltere'ye düzenlediği resmi ziyaretin son gününde yaptığı basın toplantısında Bagram Hava Üssü'nün stratejik önemine değinerek, "Orayı geri almaya çalışıyoruz, oraya ihtiyacımız var. O üssü geri istiyoruz. Üssü istememizin nedenlerinden biri, buranın Çin'in nükleer silahlarını ürettiği yerden bir saat uzaklıkta olması." dedi.

Başkan ayrıca, daha önceki açıklamalarında eski Başkan Joe Biden yönetimini Bagram Hava Üssü'nü Çin'in kontrolüne terk etmekle suçlamıştı.

