Trump Beyaz Saray'da Teknoloji Liderlerini Ağırladı; Elon Musk Hariç

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da teknoloji sektörünün önde gelen yöneticilerini akşam yemeğinde ağırladı. Etkinlikte dikkat çeken unsur ise Elon Musk'ın yemekte yer almaması oldu.

Trump'ın Konuşması ve Liderlerin Mesajları

Trump, yemekte yaptığı konuşmada özellikle yapay zeka alanındaki yatırımları övdü ve ABD'nin bu alanda Çin'in önünde olduğunu belirtti.

Yemekte söz alan şirket yöneticileri ise Trump'a destekleri ve teknoloji yatırımlarına katkıları nedeniyle teşekkür etti; toplantıda ayrıca firmaların yapay zeka alanındaki yeni yatırımlarından bahsedildi.

Basına Açılma Kararı

Daha önce basına kapalı olacağı açıklanan programın, yemeğe kısa bir süre kala basına açılmasıyla kameralar Trump ile teknoloji liderlerini birlikte görüntüledi.