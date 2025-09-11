Trump: Charlie Kirk'e Gıyaben Başkanlık Özgürlük Madalyası Verilecek

ABD Başkanı Donald Trump, 11 Eylül saldırılarının 24. yıl dönümü nedeniyle Pentagon'da düzenlenen törendeki konuşmasında, dün Utah'ta öldürülen Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk'ü andı ve Kirk'e gıyaben Başkanlık Özgürlük Madalyası verileceğini açıkladı.

Trump, konuşmasının başında Kirk'ün özgürlükler konusundaki etkisine vurgu yaparak, "Charlie Kirk'e gıyaben Başkanlık Özgürlük Madalyası verileceğini duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Törenün tarihi daha sonra açıklanacak ancak çok kalabalık bir tören olacağı kesin." dedi.

Charlie Kirk'in öldürülmesi

Charlie Kirk, Utah eyaletinde, Başkan Trump'a verdiği güçlü destekle bilinen ve özellikle gençler arasında popüler bir aktivist ile sosyal medya fenomeniydi. Kirk, çarşamba günü yerel saatle öğleden sonra Utah Valley Üniversitesi'nde katıldığı bir etkinlik sırasında silahlı saldırıya uğradı.

Olayda, Kirk açık alanda konuşma yaptığı sırada nereden geldiği belli olmayan bir kurşunun hedefi oldu ve hayatını kaybetti. Trump, saldırıdan bir süre sonra ABD merkezli Truth Social hesabından yaptığı açıklamada Kirk'ün yaşamını yitirdiğini duyurdu.

İlk haberlerde bir zanlının gözaltına alındığı iddia edilse de, kısa süre sonra söz konusu kişinin saldırının şüphelisi olmadığı açıklandı.

Kirk, ABD'deki üniversite kampüslerinde öğrencilere muhafazakar fikirleri yayma amaçlı kar amacı gütmeyen kuruluş Turning Point USA'nın kurucusuydu ve sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahipti: X platformunda 5,2 milyon, TikTok'ta ise 7,3 milyon takipçisi bulunuyordu. Kirk, özellikle gençler arasındaki popülaritesi sayesinde Trump'ın 2024 başkanlık seçimlerine katkısı ile biliniyordu.

Ayrıca Kirk, Cumhuriyetçi muhafazakar çevrelerde etkin bir figür olarak İsrail'e verdiği güçlü destekle de tanınıyordu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da aktivist için dua ettiğini belirtmişti.

Trump saldırıya ilişkin yaptığı bir başka açıklamada, "Büyük ve hatta efsanevi Charlie Kirk öldü. Amerika Birleşik Devletleri'nde, gençliğin kalbini Charlie'den daha iyi anlayan veya ona sahip olan kimse yoktu. Charlie seni seviyoruz." ifadelerini kullandı.