Trump: Charlie Kirk'e Gıyaben Başkanlık Özgürlük Madalyası Verilecek

Trump, dün Utah'ta öldürülen Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk'e gıyaben Başkanlık Özgürlük Madalyası verileceğini açıkladı; tören tarihi ileride duyurulacak.

Yayın Tarihi: 11.09.2025 17:27
Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 17:27
Trump: Charlie Kirk'e Gıyaben Başkanlık Özgürlük Madalyası Verilecek

Trump: Charlie Kirk'e Gıyaben Başkanlık Özgürlük Madalyası Verilecek

ABD Başkanı Donald Trump, 11 Eylül saldırılarının 24. yıl dönümü nedeniyle Pentagon'da düzenlenen törendeki konuşmasında, dün Utah'ta öldürülen Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk'ü andı ve Kirk'e gıyaben Başkanlık Özgürlük Madalyası verileceğini açıkladı.

Trump, konuşmasının başında Kirk'ün özgürlükler konusundaki etkisine vurgu yaparak, "Charlie Kirk'e gıyaben Başkanlık Özgürlük Madalyası verileceğini duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Törenün tarihi daha sonra açıklanacak ancak çok kalabalık bir tören olacağı kesin." dedi.

Charlie Kirk'in öldürülmesi

Charlie Kirk, Utah eyaletinde, Başkan Trump'a verdiği güçlü destekle bilinen ve özellikle gençler arasında popüler bir aktivist ile sosyal medya fenomeniydi. Kirk, çarşamba günü yerel saatle öğleden sonra Utah Valley Üniversitesi'nde katıldığı bir etkinlik sırasında silahlı saldırıya uğradı.

Olayda, Kirk açık alanda konuşma yaptığı sırada nereden geldiği belli olmayan bir kurşunun hedefi oldu ve hayatını kaybetti. Trump, saldırıdan bir süre sonra ABD merkezli Truth Social hesabından yaptığı açıklamada Kirk'ün yaşamını yitirdiğini duyurdu.

İlk haberlerde bir zanlının gözaltına alındığı iddia edilse de, kısa süre sonra söz konusu kişinin saldırının şüphelisi olmadığı açıklandı.

Kirk, ABD'deki üniversite kampüslerinde öğrencilere muhafazakar fikirleri yayma amaçlı kar amacı gütmeyen kuruluş Turning Point USA'nın kurucusuydu ve sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahipti: X platformunda 5,2 milyon, TikTok'ta ise 7,3 milyon takipçisi bulunuyordu. Kirk, özellikle gençler arasındaki popülaritesi sayesinde Trump'ın 2024 başkanlık seçimlerine katkısı ile biliniyordu.

Ayrıca Kirk, Cumhuriyetçi muhafazakar çevrelerde etkin bir figür olarak İsrail'e verdiği güçlü destekle de tanınıyordu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da aktivist için dua ettiğini belirtmişti.

Trump saldırıya ilişkin yaptığı bir başka açıklamada, "Büyük ve hatta efsanevi Charlie Kirk öldü. Amerika Birleşik Devletleri'nde, gençliğin kalbini Charlie'den daha iyi anlayan veya ona sahip olan kimse yoktu. Charlie seni seviyoruz." ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

Orta Vadeli Program yayımlandı: 2025-2028 dolar ve enflasyon tahminleri

Kütahya Belediyesi'nden Rekor: 95.000 TL'lik Promosyon Anlaşması

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye

İmar Hakkı Aktarımı Resmen Başladı: Tapu Sahipleri İçin Yeni Kurallar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'de 16 yaşındaki Hiranur'un öldürülmesine ilişkin 3 zanlı adliyeye sevk
2
Adıyaman Besni'de Silahlı Kavga: 1 Kişi Öldü
3
Erzincan'da Tırın Çarptığı Motosiklet Sürücüsü Can S. Hayatını Kaybetti
4
Marmaris Açıklarında 70 Düzensiz Göçmen Yakalandı — 2 Şüpheli Gözaltında
5
Mısır-Tunus Ticaret Hacmi 1 Milyar Dolara Çıkarma Hedefi
6
6 İsrailli Asker Gazze Saldırılarını Reddettiği İçin Hapse Çarptırıldı
7
Başak Gürkan Arslan Bursa'da Defnedildi: Ankara'da Kayınpederi Tarafından Öldü

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye

İmar Hakkı Aktarımı Resmen Başladı: Tapu Sahipleri İçin Yeni Kurallar

Kütahya Belediyesi'nden Rekor: 95.000 TL'lik Promosyon Anlaşması

Konya Selçuk Üniversitesi'nden 450 Bin TL'ye Kadar Üniversite‑Sanayi Destek Paketi

Yozgat Belediyesi'nden 400 Öğrenciye Tam Donanımlı Çanta Desteği

Manisa'da 450 Öğrencinin Okul Masrafları Karşılanacak

Emekli Promosyonunda Tarihi Rekor: Ocak İçin 33.000 TL Beklentisi

Çalışanlara Promosyon Müjdesi: Bakanlık Yetkiyi Devretti, 100–120 Bin TL Bekleniyor

TES 2026: Maaşlardan 1.500 TL Zorunlu Kesinti ve İkinci Emeklilik

ATM Limitleri Yeniden Düzenlendi: Para Yatırma 185.000 TL'ye Yükseldi

İlim Yayma Vakfı'ndan Aylık 40.000 TL'ye Kadar Burs — Başvuru Süresi Sınırlı

Orta Vadeli Program yayımlandı: 2025-2028 dolar ve enflasyon tahminleri