Trump: Destekçisi Charlie Kirk Silahlı Saldırıda Öldü

Trump, Utah'ta silahlı saldırıya uğrayan destekçisi Charlie Kirk'ün hayatını kaybettiğini Truth Social'dan duyurdu; şüpheli henüz yakalanmadı.

Yayın Tarihi: 11.09.2025 00:17
Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 00:17
ABD Başkanı Donald Trump, silahlı saldırıya uğrayan destekçisi, aktivist ve sosyal medya fenomeni Charlie Kirk'ün hayatını kaybettiğini duyurdu.

Trump, ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Utah eyaletinde silahlı saldırıya uğrayan Kirk'ün yaşamını yitirdiğini belirtti.

Trump paylaşımında, "Büyük ve hatta efsanevi Charlie Kirk öldü. Amerika Birleşik Devletleri'nde, gençliğin kalbini Charlie'den daha iyi anlayan veya ona sahip olan kimse yoktu." ifadelerine yer verdi.

Trump ayrıca Kirk'ün "herkes tarafından sevildiğini ve hayranlıkla izlendiğini" belirterek ailesine taziyelerini sundu ve paylaşımına "Charlie seni seviyoruz." diye ekledi.

Olay

ABD'nin Utah eyaletinde gerçekleşen saldırıda, Utah Valley Üniversitesi'nde düzenlenen bir etkinlikte açık alanda konuşma yapan Charlie Kirk, nereden geldiği belli olmayan bir kurşunun hedefi oldu.

Utah Belediye Başkanlığı, olayla ilgili şüphelinin henüz yakalanmadığını açıkladı.

Charlie Kirk, kar amacı gütmeyen kuruluş Turning Point USA'nın kurucusu olarak biliniyor ve X sosyal medya platformunda 5,2 milyon, TikTok'ta ise 7,3 milyon takipçisi bulunuyordu.

