Trump: Erdoğan, Suriye'de Eski Liderin Devrilmesindeki Başarının Sorumlusudur

Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "Suriye'de eski lideri devirme mücadelesindeki başarıdan sorumlu olan kişi" olarak nitelendirdi.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 19:11
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 19:11
Trump: Erdoğan, Suriye'de Eski Liderin Devrilmesindeki Başarının Sorumlusudur

Trump: Erdoğan, Suriye'de Eski Liderin Devrilmesindeki Başarının Sorumlusudur

ABD Başkanı Trump'ın değerlendirmesi

ABD Başkanı Trump, yaptığı açıklamada “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de eski lideri devirme mücadelesindeki başarıdan sorumlu olan kişidir” ifadesini kullandı.

Trump'ın sözleri, bölgedeki siyasi dinamikler ve liderlerin rolüne dair tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Açıklama, Suriye'deki gelişmeler ve bölgesel aktörlerin etkisi üzerine dikkat çekti.

Erdoğan ve Suriye politikalarıyla ilgili bu tür değerlendirmeler, uluslararası ve bölgesel ilişkiler bağlamında önemli yankılar uyandırıyor.

İLGİLİ HABERLER

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdoğan: Heybeliada Okulu için hazırız — Bartholomeos ile görüşeceğim
2
Ünye'de 8 Katlı Binanın Çatısında Yangın Söndürüldü
3
Bahçelievler (Şirinevler) Tartışması Kanlı Bitti: R.H. Hayatını Kaybetti
4
Fuat Oktay Sancaktepe'de: Türkiye Yüzyılı Buluşmalarıyla Esnaf ve Vatandaşla Buluştu
5
Çankırı'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı — 3 Helikopter, 131 Personel Müdahalesi
6
Malezya Ordusu Gazze Barış Gücüne Katılmaya Hazır
7
Kağıthane'de Restoranda Silahla Yaralanan Avukat Murat K.

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?

Emeklilikte Büyük Değişim: Bağ-Kur'da 9000 Gün 7200'e İniyor

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim