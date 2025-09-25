Trump: Erdoğan, Suriye'de Eski Liderin Devrilmesindeki Başarının Sorumlusudur

ABD Başkanı Trump'ın değerlendirmesi

ABD Başkanı Trump, yaptığı açıklamada “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de eski lideri devirme mücadelesindeki başarıdan sorumlu olan kişidir” ifadesini kullandı.

Trump'ın sözleri, bölgedeki siyasi dinamikler ve liderlerin rolüne dair tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Açıklama, Suriye'deki gelişmeler ve bölgesel aktörlerin etkisi üzerine dikkat çekti.

Erdoğan ve Suriye politikalarıyla ilgili bu tür değerlendirmeler, uluslararası ve bölgesel ilişkiler bağlamında önemli yankılar uyandırıyor.