Trump: Filistin'i Tanıma Kararında Starmer ile Aynı Fikirde Değilim

İngiltere'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaretin son gününde düzenlenen ortak basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Filistin'i resmen tanıma kararı konusunda görüş ayrılığı bulunduğunu açıkladı.

Esirlerin Serbest Bırakılması Öncelik

Trump, Hamas'ın elindeki esirlerin tamamının derhal serbest bırakılmasını istediğini vurguladı. Gazze'deki gelişmelere ilişkin olarak İsrail'in soykırımı iddiaları hakkında herhangi bir değerlendirmede bulunmadı.

ITV Muhabiri Robert Peston'un Soruşturması

İngiliz ITV muhabiri Robert Peston tarafından yöneltilen "Sayın Başkan, tüm dünyada yalnızca siz, Başbakan (Binyamin) Netanyahu'yu Gazze'deki yıkımı, Filistin'deki kıtlığı ve sivillerin öldürülmesini durdurmaya ikna etme gücüne sahipsiniz. Eğer şimdi değilse, ne zaman bunu durdurmak için harekete geçeceksiniz?" sorusuna Trump, başını "evet" anlamında sallayarak karşılık verdi ve muhabire 7 Ekim'de yaşananları anlayıp anlamadığını sordu.

Trump, önce tüm esirlerin serbest bırakılmasını istediğini belirtti. "Esirler serbest bırakılırsa o zaman Netanyahu'ya bunu durdurmasını söyler misiniz?" şeklindeki soruya verdiği yanıtta, "Bu gerçekten çok yardımcı olurdu ama önce esirlerin geri alınması lazım." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Kararlara Katılmama

ABD Başkanı, daha önceki açıklamalarında İngiltere, Fransa ve Kanada gibi ülkelerin Filistin devletini tanıma kararlarına katılmadığını ifade etmişti.