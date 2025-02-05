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Trump'ın Antisemitizmle Mücadele Kararnamesi: Filistin Destekçileri Hedefte

Trump'ın imzaladığı antisemitizmle mücadele kararnamesi, Filistin destekçilerini hedef alıyor ve hukuksuz olduğu ifade ediliyor.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 11:24
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 11:24
Trump'ın Antisemitizmle Mücadele Kararnamesi: Filistin Destekçileri Hedefte

ABD Başkanı Donald Trump'ın antisemitizmle mücadele kararnamesi, hukuksuz olarak değerlendiriliyor ve Filistin destekçilerini hedef alıyor. California Üniversitesi Etnik Araştırmalar Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Hatem Bazian ve Amerika-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) Ulusal Hükümet İlişkileri Direktörü Robert McCaw, bu kararın İsrail’e yönelik tepkileri durdurmanın mümkün olmadığını vurguladı.

Geçen hafta imzalanan kararname, ABD'deki Filistin destekçileri için endişe verici sonuçlar doğurabilir. Kararnamenin, Filistin’i destekleyen ve bu kapsamda gösterilere katılan öğrencilerin sınır dışı edilmesine kapı araladığı bildiriliyor. Prof. Dr. Bazian, bu kararname ile İsrail karşıtı gösterilerin engellenmeye çalışıldığını belirtiyor.

Kararnamenin amacı, özellikle 7 Ekim sonrasında oluşan İsrail algısını yeniden şekillendirmeye yönelik olarak atılmış bir adım olarak öne çıkıyor. Bazian, bu çabaların yabancı öğrencilere 'sopa gösterme' anlamına geldiğini ifade ederek, antisemitizm maskesiyle tepkilerin bastırılmaya çalışıldığını dile getiriyor.

Kararname ile, kampüs yöneticilerine Filistin yanlısı faaliyetlere karşı daha sert önlemler alma yetkisi verildiğini ve bunun bazı öğrencilere zarar verebileceğini belirtti. Ancak Bazian, Filistin destek hareketinin geri dönüşü olmayan bir aşamaya geçtiğini ve hukuksuz uygulamaların bir direnç oluşturmanın yanı sıra daha büyük bir koalisyon oluşumuna yol açacağını ifade etti.

CAIR'in direktörü Robert McCaw ise kararnamenin açık bir ifade özgürlüğü saldırısı olduğunu ve bunun hukuki olarak ciddi sakıncaları bulunduğunu belirtti. McCaw, kararın herhangi bir hukuki temelinin olmadığını vurgulayarak, ABD'nin dış politikasını sorgulamanın antisemitizm olmadığını savundu.

Hukuki dayanağı olmayan uygulamalarının hayata geçirilmesinin imkansız olduğuna dikkat çeken McCaw, meşru eleştirilerin bastırılmaya çalışılmasının bir strateji olduğunu kaydetti. Bu kararname, öğrencileri korkutmak için tasarlanmış bir hamle olarak değerlendiriliyor.

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