Trump'ın Dosyalarını Hedef Alan 3 İranlı Saldırgan İddianamesi

ABD Adalet Bakanlığı, İranlı Saldırganlara Yönelik İddianame Hazırladı

ABD Adalet Bakanlığı, eski Başkan Donald Trump'ın belgelerini siber saldırılarla ele geçiren üç İranlı hakkında iddianame hazırlanarak, İran'ı bu eylemlerle ABD seçim süreçlerine müdahale etmekle suçladı.

Üç İranlı Saldırganın İsimleri Açıklandı

Bakanlık, isminin Masoud Jalili, Seyyed Ali Aghamiri ve Yasar Balaghi olduğu belirtilen bu saldırganların, Trump'ın seçim kampanyasındaki üst düzey danışmanların hesaplarını hedef alarak önemli bilgiler edinmelerinin ardından bu belgeleri sızdırdıklarını iddia etti.

İran'ın Seçim Sürecine Müdahale Çabaları

İddianamede, bu tür eylemlerin İran'ın ABD'nin seçim süreçlerini zayıflatma çabalarının bir parçası olduğu vurgulanarak, bu faaliyetlerin İran Devrim Muhafızları tarafından desteklendiği öne sürüldü.

Kasım Süleymani'nin İntikamı İddiası

Ayrıca, Trump'a karşı gerçekleştirilen bu eylemin, İran’ın üst düzey komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin intikamını alma amacını taşıdığı belirtildi.

ABD Hazine Bakanlığı'nın Yaptırım Listesi

ABD Hazine Bakanlığı, 2020 ve 2024 başkanlık seçimlerine müdahale etmeyi planlayan 7 İranlı üzerinde yaptırımlar uygulamaya başlayarak, bu eylemlerine yanıt verme kararı aldı.

Trump Kampanyasının Açıklaması

Trump'ın seçim kampanya ekibi 11 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, kampanya belgelerinin siber saldırıya uğradığını bildirerek, bu eylemden İran'ı sorumlu tuttular. Kampanya Sözcüsü Steven Cheung, "Bu belgeler yasa dışı yollarla elde edildi ve amaç kaos yaratmaktır." ifadelerine yer verdi.

Cheung, Politico dergisinde yer alan bir raporda, "İranlı saldırganlar Amerikalı üst düzey bir yetkilinin hesabına girdi" ifadesinin bulunduğunu da belirtti.