Trump'ın Ekrana Çıkmaması Sağlık Söylentilerini Alevlendirdi

26 Ağustos'tan bu yana kameraların karşısına çıkmayan Donald Trump hakkında Reddit'teki ölüm iddiaları, Beyaz Saray açıklaması ve golf fotoğraflarıyla yanıtlandı.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 18:16
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 18:16
Trump'ın Ekranlardan Uzak Kalması Sosyal Medyada Tartışma Yarattı

ABD Başkanı Donald Trump'ın 26 Ağustos'taki kabine toplantısından bu yana kameraların karşısına çıkmaması, sosyal medyada sağlık durumu hakkında yoğun spekülasyonlara neden oldu.

Reddit'te başlayan söylentiler

Reddit adlı platformda başlayan tartışmalar, bazı kullanıcıların iddialarının ileri gitmesiyle Trump'ın hayatta olup olmadığına dair spekülasyonlara kadar ulaştı. Söz konusu sitede, "ABD Başkanı çarşamba gününden beri kamuoyunda görülmedi, bu hafta sonu için planlanmış herhangi bir kamu etkinliği yok. Öldüğüne dair söylentiler dolaşıyor." ifadeleri yer aldı.

Beyaz Saray'dan yanıt ve görüntüler

Bu gelişmelerin ardından bir Beyaz Saray yetkilisi, bugün Axios haber sitesine yaptığı açıklamada, "Trump'ın gayet iyi olduğu ve bugün golf oynamaya gideceği" bilgisini verdi.

Daha sonra ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki bazı hesaplardan, Trump'ın aile üyeleri ile Virginia’daki Trump Ulusal Golf Klübü'ne golf oynamak için Beyaz Saray'dan çıkarken çekilen fotoğrafların yayınlandığı görüldü.

