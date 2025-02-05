Trump'ın Gazze Planı, İsrailli Siyasetçileri Bir Araya Getirdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme planı, İsrail'deki merkezden sağa geniş bir siyasi yelpazeyi etkisi altına aldı. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve ana muhalefet lideri Yair Lapid, Trump'ın Gazze planına desteklerini açıkladı.

Gideon Saar'ın Açıklamaları

Merkez sağ olarak tanımlanan Yeni Umut Partisi'nin lideri Gideon Saar, yaptığı konuşmada, "Ezber bozan fikirleri değerlendirmek gerek." diyerek Trump'ın, "yaşanmaz hale gelen Gazze için bir çözüm bulmaya çalıştığını" aktardı. Saar, "Filistinlilerin zorla yerinden edilmesinin insanlık dışı olduğu" eleştirisine yanıt olarak ise, onların özgür iradeleriyle göç etmeleri halinde bir sorun olmayacağını savundu.

Bezalel Smotrich'in Görüşü

Aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi lideri Bezalel Smotrich, gece geç saatlerde X hesabından Netanyahu ve Trump'ın Beyaz Saray'daki fotoğrafını paylaşarak, "Birlikte dünyayı yeniden harika yapacağız." yorumunu yaptı. Smotrich, konuşmasında, Filistinlilerin topraklarını sonsuza kadar kaybettiğini vurgulayarak, "Filistin devleti fikrini ortadan kaldırmak için harekete geçeceğiz." ifadesini kullandı.

Yair Lapid'den Destek

Siyasi yelpazenin merkezinde yer alan Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid, Ordu radyosuna verdiği röportajda Trump'ın planını "bomba" olarak nitelendirdi. Lapid, Trump'ın İsrail güvenliğine bağlı olduğunu ve Abraham Anlaşmaları'na öncülük ettiği için Nobel Barış Ödülü'nü hak ettiğini belirtti.

Trump'ın Gazze'yi Devralma Planı

Donald Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını ve oradaki patlamamış bombalar ile diğer silahların sökülmesinden sorumlu olacağını ifade etti. Trump, Gazze'nin tamamen yerle bir olmuş bir alan olduğunu belirterek, Filistinlilerin Mısır ve Ürdün gibi komşu ülkelere yerleştirilmesinin daha iyi olacağını savundu.