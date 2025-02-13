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Trump'ın Sağlık Bakanı Adayı Robert Kennedy, Senato'dan Onay Aldı

Trump'ın Sağlık Bakanı adayı Robert Kennedy, Senato'dan 52-48 oyla onay aldı. Aşı karşıtı açıklamalarıyla dikkat çeken Kennedy, halk sağlığına yönelik değişiklik sinyalleri verdi.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 19:57
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 19:57
Trump'ın Sağlık Bakanı Adayı Robert Kennedy, Senato'dan Onay Aldı

Trump'ın Sağlık Bakanı Adayı Robert Kennedy, Senato'dan Onay Aldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Sağlık Bakanlığına aday gösterdiği Robert Kennedy, aşı karşıtı açıklamalarıyla tartışmalara neden olmasına rağmen Senato'dan onay aldı.

ABD Senatosu Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, Kennedy, Demokratların 48 "hayır" oyuna karşılık Cumhuriyetçilerin 52 "evet" oyu ile onaylandı. Aşı ve kürtaj karşıtı açıklamalarıyla kamuoyunda sık sık gündeme gelen Kennedy aleyhinde oy kullanan tek Cumhuriyetçi Senatör Mitch McConnell oldu.

Halk sağlığının giderek kötüleştiğini dile getiren Kennedy, bakan olması halinde birçok alanda köklü değişiklikler yapacağını sinyalini verdi. Kennedy, Amerika'nın 1,6 trilyon dolarlık kamu sağlığı bütçesini yönetecek ve bu alanda politikalar geliştirecek.

Geçen hafta Senato'da gerçekleşen iki oturumda aşı karşıtı olduğunu reddeden Kennedy, yalnızca aşıların risklerine ilişkin daha fazla veri aradığını ifade etti.

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