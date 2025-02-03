DOLAR
35,89 -0,15%
EURO
36,81 1,01%
ALTIN
3.216,28 0,27%
BITCOIN
3.503.729,35 0,21%

Trump'ın Sınır Güvenliği Çabaları: Sınır Geçişlerinde Yüzde 93 Azalma

Tom Homan, Trump'ın sınır güvenliği önlemleriyle geçişlerde yüzde 93 azalma yaşandığını duyurdu. Homan, elde edilen başarının tarihi bir dönem olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 01:09
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 01:09
Trump'ın Sınır Güvenliği Çabaları: Sınır Geçişlerinde Yüzde 93 Azalma

Trump'ın Sınır Güvenliği Çabaları: Sınır Geçişlerinde Yüzde 93 Azalma

ABD Başkanı Donald Trump'ın "sınır çarı" olarak adlandırdığı Tom Homan, ülkenin sınır güvenliği alanında sağlanan ilerlemeleri değerlendirerek, düzensiz göçle ilgili yapılan çalışmalardan sonra sınır geçişlerinde yüzde 93 azalma kaydedildiğini bildirdi.

Homan'dan Önemli Açıklamalar

Fox News'te yapılan bir programda konuşan Homan, Trump'ın düzensiz göçle mücadelede yürüttüğü politikaların "oyun değiştirici"

Bundan önce gerçekleşen azalma ile karşılaştırıldığında, bu durumun Trump'ın ilk döneminde elde edilen sonuçlardan daha fazla olduğunu ifade etti.

Sınır Güvenliğinin Önemi

Homan, sınır güvenliğinin önemine dikkat çekerek, "Sınırlardan kimin, neyin girdiğini, neden girdiğini ve nereye gittiğini bilmek zorundayız," dedi. Bu konudaki başarılı çalışmaları sürdürmek için kararlı olduklarını vurguladı.

Operasyonlar ve Yasal Düzenlemeler

Trump'ın göreve gelmesiyle birlikte sınır dışı operasyonları çerçevesinde ilk haftada 5 bin kişinin tutuklandığını ve bunların çoğunun suçlu olduğunu dile getirdi. Ayrıca, "Kötünün de kötüsünün" Guantanamo Körfezi'ne gönderileceğini belirten Homan, buranın göçmen merkezi olarak daha da genişletileceğini ifade etti.

Laken Riley Yasası, düzensiz göçmenlerin mahkeme kararı olmaksızın tutuklanmalarına olanak sağlarken, Kongre'nin her iki kanadından bazı Demokratlar tarafından da desteklenmiştir. Trump için büyük bir yasal zafer olarak değerlendirilen bu yasa, sınır muhafızlarına çeşitli suçlamalara maruz kalan düzensiz göçmenleri tutuklama yetkisi vermektedir.

Güvenlik Önlemleri ve Askeri Destek

ABD-Meksika sınırındaki güvenlik önlemlerini artırmak amacıyla Trump, yeni bir başkanlık kararnamesi imzalamış ve sınıra ek olarak 1500 asker göndermeye karar vermiştir. Ayrıca, düzensiz göçmenlerin gözetim altında tutulması için Guantanamo Körfezi'nde 30 bin kişilik bir tesisin hazırlanması talimatını vermiştir. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, bu tesisin "göçmenler için mükemmel bir alan olduğunu" savunmuştur.

İLGİLİ HABERLER

2024 MEB Promosyonları: Çayeli'nde Rekor 77.700 TL Ödeme

SGK, Kanser ve Böbrek Yetmezliği İlaçlarını Geri Ödeme Kapsamına Aldı

İstanbul'da Ücretsiz Hayvan Sağlık Hizmeti: Minik Dostlar Kliniği Açılıyor

Emeklilerin 2025'te Çifte Ödeme Sevinci: Bayram ve Promosyon Artacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı
2
Ege Denizi'nde Deprem Fırtınası: AFAD Uyarılarda Bulundu
3
Antalya'da Falezlerden Düşen Gençten Kayıp: Cansız Bedenine Ulaşıldı
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan Esenyurt Eğitim Külliyesi'ni Açıyor
5
İsrail'in Yeni Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'den Filistinlilere Tehdit
6
Gündem Özeti: 3 Şubat 2025 Hangi Gelişmeler Olacak?
7
MHP'li Yönter, Ümraniye ve Çekmeköy'de Kardeşlik Vurgusu Yaptı

Gelibolu Belediyesi'nden Şubat Ayında %63.85 Zam Müjdesi!

Su Faturalarındaki Şok Zam %900'e Ulaşarak Esnafı Zor Duruma Soktu

2024 MEB Promosyonları: Çayeli'nde Rekor 77.700 TL Ödeme

Yeni Elektrik Fatura Düzenlemesi: 417 kilovatsaat Sınırı ile Cezalar Artıyor!

Emeklilerin 2025'te Çifte Ödeme Sevinci: Bayram ve Promosyon Artacak

İstanbul'da Ücretsiz Hayvan Sağlık Hizmeti: Minik Dostlar Kliniği Açılıyor

Şubat Ayında Yüzde 63.85 Zam Müjdesi! Gelibolu Belediyesi'nden Açıklama

Şubat Ayında Parasal Bolluk Bekleyen Üç Burç

SGK, Kanser ve Böbrek Yetmezliği İlaçlarını Geri Ödeme Kapsamına Aldı

İBB'den 7.500 TL Destek Ödemesi! İkinci Taksit Tarihi Bekleniyor

İstanbul'dan Müjde! Halkbank 81.500 TL Maaş Promosyonu Açıklamalarına Katıldı

KPSS ile 4 İlde Zabıta ve İtfaiye Memuru Alımı Başladı