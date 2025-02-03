Trump'ın Sınır Güvenliği Çabaları: Sınır Geçişlerinde Yüzde 93 Azalma

Bundan önce gerçekleşen azalma ile karşılaştırıldığında, bu durumun Trump'ın ilk döneminde elde edilen sonuçlardan daha fazla olduğunu ifade etti.

Sınır Güvenliğinin Önemi

Homan, sınır güvenliğinin önemine dikkat çekerek, "Sınırlardan kimin, neyin girdiğini, neden girdiğini ve nereye gittiğini bilmek zorundayız," dedi. Bu konudaki başarılı çalışmaları sürdürmek için kararlı olduklarını vurguladı.

Operasyonlar ve Yasal Düzenlemeler

Trump'ın göreve gelmesiyle birlikte sınır dışı operasyonları çerçevesinde ilk haftada 5 bin kişinin tutuklandığını ve bunların çoğunun suçlu olduğunu dile getirdi. Ayrıca, "Kötünün de kötüsünün" Guantanamo Körfezi'ne gönderileceğini belirten Homan, buranın göçmen merkezi olarak daha da genişletileceğini ifade etti.

Laken Riley Yasası, düzensiz göçmenlerin mahkeme kararı olmaksızın tutuklanmalarına olanak sağlarken, Kongre'nin her iki kanadından bazı Demokratlar tarafından da desteklenmiştir. Trump için büyük bir yasal zafer olarak değerlendirilen bu yasa, sınır muhafızlarına çeşitli suçlamalara maruz kalan düzensiz göçmenleri tutuklama yetkisi vermektedir.

Güvenlik Önlemleri ve Askeri Destek

ABD-Meksika sınırındaki güvenlik önlemlerini artırmak amacıyla Trump, yeni bir başkanlık kararnamesi imzalamış ve sınıra ek olarak 1500 asker göndermeye karar vermiştir. Ayrıca, düzensiz göçmenlerin gözetim altında tutulması için Guantanamo Körfezi'nde 30 bin kişilik bir tesisin hazırlanması talimatını vermiştir. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, bu tesisin "göçmenler için mükemmel bir alan olduğunu" savunmuştur.