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Trump, 'İsraf' Gerekçesiyle Madeni Para Basımını Durdurma Talimatı Verdi

Trump, madeni para basımını durdurma talimatını israf gerekçesiyle Hazine Bakanlığına bildirdi.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 06:44
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 06:44
Trump, 'İsraf' Gerekçesiyle Madeni Para Basımını Durdurma Talimatı Verdi

Trump'tan Kontrolsüz Harcamalara Son!

ABD Başkanı Donald Trump, Hazine Bakanlığına madeni para basımını durdurma talimatı verdiğini açıkladı. Bu karar, ülke genelinde israfın önlenmesine yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor.

'Büyük Bir İsraf'

Trump, konuyla ilgili Truth Social sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımla, madeni para üretimindeki maliyetin yüksekliğine dikkat çekti. ABD'nin uzun yıllardır 2 sentten pahalıya mal olan bozuk paralar bastığını ifade eden Trump, bunun büyük bir israf olduğunu vurguladı.

Başkan, “Her seferinde bir sent bile olsa, yüce ulusumuzun bütçesindeki israfı ortadan kaldıralım. Hazine Bakanıma yeni sent üretimini durdurması talimatını verdim,” diyerek kararını açıkladı.

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