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Trump, Kuzey Kore ile İlişkilerini Sürdürecek

ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore ile olan ilişkilerinin önemine vurgu yaparak güvenliği sağlama çabalarını sürdüreceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 23:35
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 23:35
Trump, Kuzey Kore ile İlişkilerini Sürdürecek

Trump, Kuzey Kore ile İlişkilerini Devam Ettirecek

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile olan ilişkilerinin olumlu seyrine dikkat çekerek, "Kore Yarımadasında güvenlik ve istikrarı sağlamak üzere ilk dönemimde başlattığım çabalara bağlılığımızı da sürdürüyoruz." dedi.

Japonya ile İşbirliği Vurgusu

Trump, Beyaz Saray'da ağırladığı Japonya Başbakanı İşiba Şigeru ile gerçekleştirilen ortak bir basın toplantısında, ABD ile Japonya arasındaki ikili ilişkilerin güçlendiğini ve yeni dönemde ticari, ekonomik ve savunma işbirliklerinin artacağına vurgu yaptı.

Kuzey Kore ile Diplomatik Çabalar

Trump, Kuzey Kore'yla olan diplomatik çabalarının devam edeceğine işaret ederek, "Kore Yarımadasında güvenlik ve istikrarı sağlamak üzere ilk dönemimde başlattığım çabalara bağlılığımızı da sürdürüyoruz," şeklinde ifade etti.

Trump ayrıca, "Kuzey Kore ile ilişkilerimiz olacak. Kim Jong-un ile çok iyi anlaşıyordum. O dönemde savaşı durdurduğumu düşünüyorum. Eğer ilk seçimleri kazanmasaydım, çok kötü bir duruma düşecektiniz. Onunla iyi anlaşıyor olmam herkes için büyük bir avantaj," diyerek ilişkilerinin önemini vurguladı.

Şigeru'dan Nükleer Sorun Vurgusu

Japonya Başbakanı Şigeru ise, Kore Yarımadasındaki nükleer sorunun çözümüne dikkat çekerek, "Eğer Kuzey Kore ile ilgili mevzuları çözebilirsek bu harika olur. Sadece nükleer silahsızlanma değil, aynı zamanda kaçırılan kişilerle ilgili sorunun da çözülmesi lazım," yorumunu yaptı.

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