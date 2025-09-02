Trump, Rudy Giuliani'ye Başkanlık Özgürlük Madalyası Verecek

Tören detayları açıklanacak; açıklama kazanın hemen ardından geldi

ABD Başkanı Donald Trump, eski New York Belediye Başkanı ve eski avukatı Rudy Giuliani’ye ülkenin en yüksek sivil nişanı olan Başkanlık Özgürlük Madalyasının verileceğini açıkladı.

Trump, ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social’da yaptığı paylaşımda, "Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak, New York City tarihinin en büyük belediye başkanı ve aynı zamanda büyük bir Amerikan vatanseveri olan Rudy Giuliani’nin ülkemizin en yüksek sivil nişanı olan Başkanlık Özgürlük Madalyası’nı alacağını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Trump, Giuliani’ye Başkanlık Özgürlük Madalyasının takdim edileceği törenin detaylarının daha sonra açıklanacağını belirtti.

Açıklama, Giuliani’nin cumartesi gecesi New Hampshire eyaletinde geçirdiği trafik kazasının ardından geldi. 81 yaşındaki Giuliani, aracıyla karıştığı bir kaza sonucu hastaneye kaldırılmıştı.

Giuliani’nin güvenlik şefi Michael Ragusa, eski belediye başkanına "göğüs omurunda kırık, çok sayıda kesik, ezilme, sol kol ve bacağında yaralanma" teşhisi konulduğunu bildirmişti.

New York’ta 1980’lerde savcı olarak öne çıkan Giuliani, iki dönem New York Belediye Başkanlığı yapmıştı. 2008’de başkanlık seçimlerine aday olan Giuliani, daha sonra Trump’a danışmanlık görevinde bulunmuştu.