Trump: Rusya Barış Anlaşmasından Sonra Yeniden İşgal Girişiminde Bulunmayacak

Trump, Barış Anlaşması ve Rusya'nın Güveni Üzerine Açıklamalarda Bulundu

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ile olası bir barış anlaşmasının ardından Rusya'nın yeniden işgal eyleminde bulunmayacağını düşündüğünü dile getirdi. Beyaz Saray'da İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamalarda, Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e olan güvenini vurguladı.

"Putin'in Sözünü Bozacağına İnanmıyorum"

Ukrayna ile barış anlaşması imzalanması durumunda Putin'in güvenilir olduğuna inandığını belirten Trump, "Ukrayna ile bir barış anlaşması yapılırsa Putin'in daha sonra yeniden bir işgal girişiminde bulunacağını sanmıyorum." ifadelerini kullandı. Trump, "Anlaşmalar yapıldığında, ben geri döneceğini sanmıyorum. Hem Rusya'nın hem de Ukrayna'nın güvenliğini düşünüyorum." diye ekledi.

Zelenskiy İçin Diktatör İfadesini Geri Aldı

Daha önce Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy için "diktatör" ifadesini kullanan Trump, bu konudaki açıklamalarıyla geriye adım attı. Trump, bir basın toplantısında, "Öyle mi demiştim, bunu dediğime inanamıyorum." yanıtını verdi.

Barış Gücü Gönderimi Öncelik Sıralaması

Ukrayna'ya barış gücü göndermenin öncelik sıralamasında barış anlaşmasının ilk sırada yer aldığını belirten Trump, "Bir barış gücünden bahsediyorsunuz ama önce bir anlaşma yapmalıyız. Şu anda bir anlaşmamız yok. Anlaşmada ilerleme kaydettik fakat henüz netleşmiş bir anlaşma yok." dedi.

Nadir Toprak Elementleri Anlaşması Yolda

Başkan Trump, yarın Zelenskiy ile Beyaz Saray'da nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalayacaklarını duyurdu. Trump, Putin ve Zelenskiy ile ilişkilerinin iyi olduğunu, ancak son dönemlerde tartışmalara neden olan konunun Ukrayna'ya desteklenen paranın geri alınamaması olduğunu aktardı.

AB ile Gümrük Problemleri

Trump, Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerinde de sorunlar yaşandığını belirterek, "AB ile sorunlarımız var çünkü gümrük tarifesi uyguluyorlar. Biz de onlara karşı gümrük tarifeleri uygulayacağız." dedi.

Kral Charles'tan Davet

Görüşmenin ardından Starmer, Kral Charles tarafından Trump'a yapılan resmi daveti iletti. Trump, bu daveti "gerçekten çok özel" olarak değerlendirdi ve İngiltere'yi yakında ziyaret edeceğini duyurdu.

Ukrayna'nın NATO Üyeliği İhtimali

Son olarak Trump, Ukrayna'nın NATO üyeliğinin gerçekleşmeyeceğini vurgulayarak, bu durumun sorunların kaynağını oluşturduğunu ifade etti.