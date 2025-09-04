Trump'tan Avrupa Liderlerine: Rus Petrolünü Almayın Çağrısı

Beyaz Saray Yetkilisinin Yeni Açıklamaları

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa liderlerinden Rusya'dan petrol satın almamalarını talep etti. AA'nın Beyaz Saray yetkilisinden edindiği bilgiye göre Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve diğer Avrupalı liderlerin davetiyle, Ukrayna savaşı için oluşturulan Gönüllüler Koalisyonu toplantısına Beyaz Saray'daki ofisinden katıldı.

Trump, Rusya'nın bir yıl içinde Avrupa Birliği'ne yaptığı yakıt satışından 1,1 milyar avro elde ettiğini hatırlatarak, Avrupa'nın savaşı finanse eden Rus petrolünü almayı durdurması gerektiğini vurguladı. Ayrıca Avrupalı liderlerin, Rusya'nın savaş çabalarını finanse ettiği gerekçesiyle Çin'e de ekonomik baskı uygulaması gerektiğini söyledi.

Beyaz Saray yetkilisine göre görüşme, Avrupa liderleri arasında Ukrayna-Rusya savaşı konusunda belirgin görüş ayrılıkları olduğunu ortaya koydu. Yetkili, Avrupa liderlerinin Rusya ve Ukrayna konusunda sergilediği bireysel politik ayrışmanın savaşı sonlandırma çabalarını engellediğine dikkat çekti.

Yetkili, ABD'nin okyanusun diğer tarafındaki bir savaşın içine sürüklenmek istemediğini vurgularken, Başkan Trump'ın son açıklamalarına atıfta bulunarak bu savaşın yalnızca eski Başkan Joe Biden'ın sorumluluğunda olmadığını belirtti. Yetkili şöyle dedi: 'Bu savaş sadece Biden'ın suçu değil, aynı zamanda (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy'nin ve (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in de suçu.'

Beyaz Saray yetkilisi ayrıca, Başkan Trump'ın Avrupa liderleri ve Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmeleri sonrasında Rusya konusunda çok yakında açıklama yapacağını doğruladı.