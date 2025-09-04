DOLAR
Trump'tan Avrupa'ya Çağrı: 'Rus Petrolünü Almayın'

Trump, Avrupalı liderlere Rus petrolü alımını durdurma çağrısı yaptı; Rusya'nın AB'ye yakıttan 1,1 milyar avro gelir sağladığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 18:25
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 18:25
Gönüllüler Koalisyonu toplantısına Beyaz Saray ofisinden katıldı

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupalı liderlerden Rusya kaynaklı petrol alımını sonlandırmalarını istedi.

AA’nın bir Beyaz Saray yetkilisinden aldığı bilgiye göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve diğer Avrupalı liderlerin davetiyle Ukrayna savaşı için oluşturulan Gönüllüler Koalisyonu toplantısına Beyaz Saray’daki ofisinden katılan Trump, Rusya’nın bir yıl içinde Avrupa Birliği'ne yaptığı yakıt satışından 1,1 milyar avro elde ettiğini hatırlattı.

Trump, Avrupa ülkelerinin savaşı finanse eden Rus petrolünü satın almayı durdurması gerektiğini belirtti. Ayrıca, Avrupalı liderlerin Rusya’nın savaş çabalarını finanse ettiği gerekçesiyle Çin üzerinde de ekonomik baskı uygulamaları gerektiğini dile getirdi.

Trump’ın sözleri, koalisyon toplantısına fiziksel katılım yerine Beyaz Saray ofisinden yapılan bağlantı ile iletildi.

