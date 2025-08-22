Trump'tan Gazze işgali yorumu: 'Onların hepsi değil'

Oval Ofis açıklaması ve esir aileleriyle ilgili iddia

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze'nin tamamını işgal etme kararına ilişkin doğrudan bir değerlendirme yapmadı. Konu, Oval Ofis'te düzenlenen bir etkinlikte yöneltilen soru üzerine gündeme geldi.

Soru şöyleydi: "(Hamas'ın elindeki) Esirlerin aileleri, Gazze'nin yeniden işgal edilmesi planına karşı çıkıyor, ABD bunu neden destekliyor?" Trump bu soruya yanıt olarak "Onların hepsi değil." dedi ve işgal planı hakkında değerlendirme yapmadı.

Trump, esirlerin çoğunun kendisi sayesinde kurtarıldığını iddia etti ve bu süreçte İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yakın çalıştığını hatırlattı.

Esirlerin tamamının serbest bırakılması gerektiğini vurgulayan Trump, "Bu durum sona ermelidir." ifadesini kullandı.

Daha önce yaptığı açıklamalarda Trump, Hamas'ın ateşkes anlaşmasından çekildiğini savunmuş ve İsrail'in Gazze Şeridi'nin tamamını işgal dahil askeri planlarına yeşil ışık yaktığını belirtmişti.