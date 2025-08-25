Trump'tan Kim Jong-un Görüşmesine Yeşil Işık: Kore Yarımadası'nda Barış Vurgusu

Trump, Kim Jong-un ile Görüşmeye Hazır Olduğunu Açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Kore Yarımadası'nda barışın sağlanabilmesi için Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmeye hazır olduğunu belirtirken, bu yıl içinde bir görüşme arzusunu dile getirdi.

Oval Ofis'te gerçekleşen görüşmede Trump, Kuzey ve Güney Kore ile ilişkilerin değerlendirmesini yaparken, "Onunla bu yıl görüşmek isterim. Onunla görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum ve ilişkileri daha iyi hale getireceğiz." ifadesini kullandı.

Washington-Seul İlişkileri ve Kuzey Kore Yaklaşımı

Trump, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile bir araya gelmekten memnun olduğunu belirterek Washington-Seul ilişkilerinin şu anda çok iyi olduğunu ve yeni ticari anlaşmalarla daha da güçleneceğini söyledi.

Lee'nin Kuzey Kore konusundaki tutumunu önceki liderlere kıyasla "daha olumlu ve yapıcı" olarak nitelendiren Trump, bunun Kuzey Kore ile daha yakın temas ve görüşmeler için önemli bir avantaj sunduğunu vurguladı.

Kuzey Kore lideri ile bu yıl içinde görüşüp görüşmeyeceği sorusuna Trump, "Bunu söylemek zor ama onunla bu yıl görüşmek isterim. Benimle görüşmekten memnun olmuştu. Joe Biden'la görüşmek istemiyordu çünkü ona saygı duymuyordu. Biz onunla görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz ve ilişkileri daha iyi hale getireceğiz." yanıtını verdi.

Trump ayrıca, Kore Yarımadası'na barışın gelmesi için çaba göstereceğini belirterek, ilk başkanlık döneminde DMZ'ye yaptığı ziyarete ve Kim Jong-un ile gerçekleştirdiği görüşmelere atıfta bulundu. Kuzey Kore liderini iyi tanıdığını ve aralarındaki ilişkinin süreci hızlandıracak bir avantaj olduğunu ifade etti.

Trump, Kuzey Kore, Rusya ve Çin liderleriyle iyi ilişkilere sahip olmanın olumsuz değil, aksine ABD'nin bu ülkelerle ilişkilerini geliştirme açısından önemli olduğunu söyledi.

ABD'nin Güney Kore'deki Üs Talebi

Trump, Güney Kore'de halen yaklaşık 45 bin Amerikan askerinin görev yaptığını hatırlatarak, bu askerlerin bulunduğu üssün Güney Kore yönetimi tarafından ABD'ye verilmesini talep edeceklerini açıkladı.

Lee Jae Myung'dan Trump'a Övgü

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Trump'ı "barış adamı" olarak nitelendirip, Kore Yarımadası'na barış getirme çabalarını takdir ettiklerini dile getirdi.

Lee ayrıca iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirecek yeni adımlar atacaklarını, özellikle gemi yapımı alanında Trump ile birlikte çalışmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.