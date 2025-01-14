Trump'tan Los Angeles Yangınları Açıklaması: 'Önceden Engellenebilirdi!'

Trump, Yangınların Sebeplerini Eleştirdi

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Los Angeles'ta süregelen yangınları önceden engellenebileceğini iddia ederek California yetkililerini sert bir dille eleştirdi.

The Hill gazetesinin haberine göre, Trump, bir televizyon programında, Los Angeles'taki yangınların bölgeyi 'tamamen ıssız' hale getirdiğini belirterek, "Problem şu ki, orası her zaman çok kuruydu. Bu durum tam bir karmaşa yarattı. Ormanlarını koruyabilirlerdi." ifadelerini kullandı.

Yangınların Etkileri Hakkında

Yangınların bölgeye verdiği zararı "devasa bir bomba düşmüş gibi" nitelendiren Trump, "Ayakta birkaç baca dışında hiçbir şey kalmamış. Bacaların çoğu da yıkılmış durumda." dedi.

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise California Valisi Gavin Newsom'a bölgenin kuzeyindeki suyu yangının söndürülmesinde kullanmasını tavsiye etti ve şu ifadeleri kullandı: "Günde milyonlarca galon. Bu kadar uzun sürmesinin nedeni ne? Sekiz yıl önce yapmalıydın ve bugün hiçbir yangın sorunun olmazdı. Büyük bir beceriksizlik!"

Trump ve Newsom Arasındaki Gerilim

Donald Trump, 8 Ocak’ta yaptığı açıklamada, ABD'nin en güzel bölgelerinden birinin yerle bir olduğunu ve Los Angeles'taki yangınların "tamamen Newsom'un suçu olduğunu" savunarak istifasını istedi.

Newsom ise 12 Ocak 2025 tarihinde NBC News’e verdiği demeçte, Trump’ın göreve gelmesinin ardından bölgeye federal afet yardımı sağlamayı reddedebileceğine dair endişelerini dile getirdi. Newsom, "Trump, Utah, Michigan, Porto Riko ve hatta 2018’de California için yapılacak yardımı engelledi. Ancak Orange County'deki bazı insanların ona oy verdiğini öğrenince yardım sağlamayı kabul etti," yorumunu yaptı.

Los Angeles Yangınlarının Bilançosu

Los Angeles'ta 7 Ocak'ta başlayan yangınlar, hızlıca yayılarak 37 bin dönümden fazla alanı kül etti. Yangınlarda 24 kişi hayatını kaybetti ve yaklaşık 150 bin kişi için tahliye emri verildi. Afette 12 binden fazla yapı hasar gördü veya kullanılamaz hale geldi.

Devam eden yangınların neden olduğu toplam hasar ve ekonomik kaybın 250 milyar dolar ile 275 milyar dolar arasında olacağı tahmin ediliyor.