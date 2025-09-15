Trump'tan Netanyahu'ya Katar Uyarısı: 'Daha dikkatli olun'

Trump, Netanyahu'ya Katar konusunda ihtiyatlı davranma çağrısı yaptı; Doha'nın ABD için önemli bir müttefik olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 04:48
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 04:48
Trump'tan Netanyahu'ya Katar Uyarısı: 'Daha dikkatli olun'

Trump'tan Netanyahu'ya Katar Uyarısı: "Daha dikkatli olun"

ABD Başkanı Trump, Doha'nın müttefikliğini ve ihtiyat çağrısını yineledi

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya Katar konusunda daha dikkatli olması çağrısında bulundu.

New York'tan başkent Washington'a dönerken uçakta basın mensuplarının İsrail'in Katar'daki olası operasyonlarına ilişkin sorularını yanıtlayan Trump, "(Katar'la ilgili) Çok dikkatli olmalılar. Hamas konusunda bir şeyler yapmalılar; ancak Katar, ABD'nin büyük bir müttefikidir. Bu yüzden İsrail ve diğer herkes, bu konuda dikkatli olmalı. Bir yere saldırdığımızda dikkatli olmalısınız." ifadelerini kullandı.

Trump, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüşmesine de değinerek Emiri "çok harika bir insan" olarak nitelendirdiğini ve Doha'ya halkla ilişkiler konusunda tavsiyelerde bulunduğunu söyledi: "Daha iyi halkla ilişkiler kurmaları gerektiğini söyledim çünkü halkla ilişkiler konusunda pek de başarılı değiller. İnsanlar onlar hakkında kötü konuşuyor ama konuşmamalılar."

Doha ile ilişkilerin önemine vurgu yapan Trump, "Bakın, biz onların yanındayız. Onlar harika bir müttefik. Her şeyin tam ortasında oldukları için çok zor bir hayat sürüyorlar ama onlar ABD için harika müttefikler." değerlendirmesinde bulundu.

