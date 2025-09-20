Trump: Televizyon Kanallarının "İyi Olanı Kötü Göstermesi" Yasaya Aykırı

ABD Başkanı Donald Trump, bazı televizyon kanallarının "iyi olan şeyleri kötü gösterdiğini" ve bu tutumun yasalara aykırı olduğunu söyledi. Trump, sözlerini Oval Ofiste düzenlenen bir imza töreninde dile getirdi.

Kimmel'in programının askıya alınması

Jimmy Kimmel'in sunuculuğunu yaptığı ABC kanalındaki "Jimmy Kimmel Live" programı, Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk'ün öldürülmesinin ardından Kimmel'in yaptığı paylaşımlar nedeniyle askıya alındı.

Kimmel, suikast sonrasında "MAGA (Make America Great Again) dünyasında birçok kişinin Charlie Kirk cinayetinden çıkar sağlamak için çok çalıştığı" şeklinde yorumlar da dahil olmak üzere bir dizi açıklama yaptı. Bu açıklamaların ardından ABC, programın belirsiz süreyle durdurulduğunu duyurdu ancak askıya alınmaya ilişkin herhangi bir gerekçe belirtmedi.

Trump, televizyon kanallarının kendisini "kötü tanıttığını" belirterek, "Belki de lisanslarının ellerinden alınması gerektiğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.