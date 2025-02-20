Trump, Yasa Dışı Göç ve Federal İhtiyaçları Hedefleyen Üç Yeni Kararname İmzaladı

Trump'tan Üç Yeni Kararname

ABD Başkanı Donald Trump, yasa dışı göç ve federal bürokrasiyle mücadele etmek için üç yeni kararnamenin altına imza attı. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, bu kararların amacı, vergi mükelleflerinin kaynaklarının yasa dışı göçü teşvik etmek ya da desteklemek amacıyla kullanılmasına engel olmak, federal bürokrasi ve israfı azaltmak; ayrıca, düzenleme ve uygulamada federal aşırılığı sona erdirmek ve anayasal güçler ayrılığını yeniden tesis etmek olarak belirtildi.

Yardım Programlarının Düzenlenmesi

Kararnamelerden biri, "vergi mükelleflerinin kaynaklarının yasa dışı göçü teşvik etmek için kullanılmasını engellemek" amacıyla imzalandı. Bu kapsamda, ABD'de yasa dışı olarak bulunan kişilere yardımların gitmesini önlemek için kişilerin yardım almaya uygun olup olmadığının belirlenmesine yönelik yeni düzenlemelerin yapılması zorunlu olacak. Başkan Trump, “gerçek ihtiyaç sahibi ABD vatandaşları” için federal yardımları koruma kararlılığını vurguladı ve federal kurumları, yasa dışı yabancılara mali yardım sağlayan federal olarak finanse edilen tüm programları tespit etmeye yönlendirdi.

Federal Büyüklüğün Azaltılması

Başkanlık kararnamesinin diğer bir maddesi, federal bürokrasi ve israfı azaltmak amacı güdüyor. Bu bağlamda, federal hükümetin boyutunu küçültmek için gerekli adımlar atılacak; gereksiz devlet kurumları ve federal danışma komitelerinin ortadan kaldırılması hedefleniyor. Kararnamede, "Bu, devlet kurumlarının ve federal danışma komitelerinin kapatılması vergi mükelleflerinin dolarlarını kurtaracak, gereksiz devlet harcamalarını azaltacak ve hükümetin önceliklerini düzene sokacaktır." ifadeleri yer aldı.

Anayasal Güçler Ayrılığının Yeniden Tesisi

Son olarak, düzenlemede federal aşırılığı sona erdirmek ve anayasal güçler ayrılığını yeniden tesis etmek amacıyla yeni bir Birleşik Gündem oluşturulacak. Bu kapsamda, yasalara ve Trump yönetiminin politikalarına aykırı düzenlemelerin iptal edilmesi veya değiştirilmesi öngörülmekte. Bununla birlikte, askeri, ulusal güvenlik, iç güvenlik, dış ilişkiler veya göçle ilgili eylemlerin bu süreçten muaf tutulacağı belirtiliyor. Hukuken şüpheli düzenlemelerin birikmesinin ekonomik büyümeyi engellediği vurgulanmakta.