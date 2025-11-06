Trump Yönetimi 80 Bin Göçmen Olmayan Vizeyi Suç Gerekçesiyle İptal Etti

Trump yönetimi 80 bin göçmen olmayan vizeyi iptal etti

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, 20 Ocak'ta göreve gelmesinden bu yana yaklaşık 80 bin göçmen olmayan vizeyi iptal etti. İptallerin gerekçeleri arasında alkollü veya uyuşturucu etkisi altında araç kullanma, saldırı ve hırsızlık gibi suçlar yer alıyor.

Vize iptallerinin başlıca nedenleri

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, "Bu üç suç, bu yıl yapılan iptallerin neredeyse yarısını oluşturuyor" dedi. Bakanlık açıklamasına göre bu tür suçlar, vize iptallerindeki en yaygın nedenler arasında bulunuyor.

Yeni politika ve sosyal medya taramaları

Bakanlık ayrıca yönetimin vize verme politikasını sıkılaştırdığını, sosyal medya incelemelerinin artırıldığını ve güvenlik taramalarının genişletildiğini bildirdi.

Ağustos ayında ABD Dışişleri Bakanlığı, yasayı ihlal eden ve süre aşımı yapan kişiler nedeniyle 6 binden fazla öğrenci vizesinin iptal edildiğini açıklamıştı. Bakanlık, geçen ay ise muhafazakar aktivist Charlie Kirk'in suikastıyla ilgili sosyal medya yorumları nedeniyle en az 6 kişinin vizelerinin iptal edildiğini duyurdu.

