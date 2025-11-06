Trump Yönetimi 80 Bin Göçmen Olmayan Vizeyi Suç Gerekçesiyle İptal Etti

Trump yönetimi, göreve gelmesinden bu yana yaklaşık 80 bin göçmen olmayan vizeyi suçlar nedeniyle iptal etti; öğrenci vizeleri ve sosyal medya paylaşımları da hedefte.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 11:48
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 11:48
Trump Yönetimi 80 Bin Göçmen Olmayan Vizeyi Suç Gerekçesiyle İptal Etti

Trump yönetimi 80 bin göçmen olmayan vizeyi iptal etti

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, 20 Ocak'ta göreve gelmesinden bu yana yaklaşık 80 bin göçmen olmayan vizeyi iptal etti. İptallerin gerekçeleri arasında alkollü veya uyuşturucu etkisi altında araç kullanma, saldırı ve hırsızlık gibi suçlar yer alıyor.

Vize iptallerinin başlıca nedenleri

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, "Bu üç suç, bu yıl yapılan iptallerin neredeyse yarısını oluşturuyor" dedi. Bakanlık açıklamasına göre bu tür suçlar, vize iptallerindeki en yaygın nedenler arasında bulunuyor.

Yeni politika ve sosyal medya taramaları

Bakanlık ayrıca yönetimin vize verme politikasını sıkılaştırdığını, sosyal medya incelemelerinin artırıldığını ve güvenlik taramalarının genişletildiğini bildirdi.

Ağustos ayında ABD Dışişleri Bakanlığı, yasayı ihlal eden ve süre aşımı yapan kişiler nedeniyle 6 binden fazla öğrenci vizesinin iptal edildiğini açıklamıştı. Bakanlık, geçen ay ise muhafazakar aktivist Charlie Kirk'in suikastıyla ilgili sosyal medya yorumları nedeniyle en az 6 kişinin vizelerinin iptal edildiğini duyurdu.

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP YÖNETİMİ, 20 OCAK'TA GÖREVE GELMESİNDEN BU YANA YAKLAŞIK 80 BİN GÖÇMEN...

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP YÖNETİMİ, 20 OCAK'TA GÖREVE GELMESİNDEN BU YANA YAKLAŞIK 80 BİN GÖÇMEN OLMAYAN VİZEYİ, ALKOLLÜ VEYA UYUŞTURUCU ETKİSİ ALTINDA ARAÇ KULLANMA, SALDIRI VE HIRSIZLIK GİBİ SUÇLAR NEDENİYLE İPTAL ETTİ. (ARŞİV)

İLGİLİ HABERLER

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Yalnız Adamın Evi Çöplüğe Döndü: 2 Kamyon Atık Çıkarıldı
2
Uşak’ta Polis ve Jandarma’dan Okul Çevreleri ve Servislere Sıkı Denetim
3
Serik’te Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: 16 Gözaltı
4
Eskişehir'de abartılı egzozlu araç trafikten men edildi — sürücüye ceza
5
Adana'da Toplu Taşıma Zammı Tepki Çekti: Yeni Tarifeler 1 Kasım'da
6
Mersin Akdeniz'de Bakkalda 2022-2024 Tarihli Son Kullanma Tarihi Geçmiş Gıdalar Ele Geçirildi
7
Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek