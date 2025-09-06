Trump yönetimi: Kilmar Garcia sığınma alırsa yeniden sınır dışı edilebilir

DHS belgeleri, MS-13 iddiası ve olası geri gönderme listesi

Kilmar Armando Abrego Garcia hakkında, idari bir hata sonucu El Salvador'a sınır dışı edildikten sonra yeniden ülkeye getirilen göçmenin sığınma başvurusunun kabul edilmesi durumunda bile tekrar sınır dışı edilebileceği bildirildi.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS), Garcia'nın ağustos sonunda ülkeye yeniden sığınma başvurusunda bulunmasına karşı argümanlarını özetleyen göçmenlik mahkemesi belgelerini yayımladı.

Yayımlanan belgelerde, Garcia'nın Latin Amerika'daki en tehlikeli suç örgütlerinden biri olarak sayılan El Salvador kökenli MS-13 üyesi olduğunun savunulduğu ve önceki göçmenlik davasının yeniden açılması halinde Garcia'nın ülkesine geri gönderilebileceği ifade edildi.

DHS tarafından yapılan açıklamada, "Garcia'nın avukatlarının ateşle oynadığı" belirtilirken, "MS-13 adlı yabancı terör örgütünün üyesi olarak, artık önceki göçmenlik muafiyetinden yararlanamıyor." ifadeleri yer aldı.

Garcia'nın avukatı Simon Sandoval-Moshenberg, adil bir yargılama sonucunda Garcia'nın sığınma hakkı alabileceğini savundu ve "Bay Garcia'ya göçmenlik mahkemesinde adil bir yargılama hakkı verilirse, sığınma talebinde başarılı olmaması mümkün değil." dedi.

ABC News'ün aktardığına göre, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Birimi (ICE) tarafından Garcia'nın avukatlarına gönderilen e-postada, söz konusu göçmenlik davasının yeniden açılması talebinin bir yargıç tarafından kabul edilmesi halinde Garcia'nın Esvatini, El Salvador, Meksika, Kosta Rika, Guatemala, Honduras ve Haiti gibi ülkelere gönderilebileceği belirtildi.

Sınır dışı edilme sürecinin kronolojisi

Başkan Donald Trump'ın katı göçmenlik politikalarının sembolü haline gelen El Salvadorlu göçmen Garcia, hakkındaki mahkeme kararına rağmen 15 Mart'ta El Salvador'daki CECOT hapishanesine gönderilmişti.

ICE tarafından 1 Nisan'da mahkemeye sunulan savunma dosyasında

Garcia'nın "idari bir hata" nedeniyle sınır dışı edildiği belirtilmiş, Maryland'de federal yargıç Paula Xinis de 4 Nisan'da Garcia'nın sınır dışı edilmesinin yasa dışı olduğuna karar vererek, ABD'ye dönmesine hükmetmişti.

Trump yönetimi tarafından haziran'da El Salvador'dan geri getirilen Garcia, Tennessee'nin Nashville kentindeki Federal Bölge Mahkemesinde açılan davada düzensiz göçmenleri ülkeye kaçak yollarla sokmakla suçlanmış ve bu süreçte gözaltında tutulmuştu.

ABD'de yargıç daha sonra Garcia'nın 22 Ağustos'ta serbest bırakılmasına karar vermiş; ancak ICE yetkilileri Garcia'nın Uganda'ya sınır dışı edilebileceğini belirterek, 25 Ağustos'ta tekrar gözaltına almıştı.

Avukatlarının acil başvurusu üzerine Yargıç Xinis, Garcia'nın Uganda'ya sınır dışı edilme ihtimaline karşı geçici olarak ülkede kalması yönünde karar verdi. Bunun ardından Garcia'nın avukatları, müvekkilleri için sığınma talebiyle mahkemeye başvurdu.

Gelişmeler, Garcia davasının hem göçmenlik hukukunda hem de ulusal güvenlik tartışmalarında önemli bir vaka olarak takip edildiğini gösteriyor.