Trump Yönetimi, Kovulan Nükleer Güvenlik Çalışanlarını Yeniden İşe Almayı Denedi

ABD Nükleer Güvenlik İdaresi'nde Şaşkınlık Yaratan Gelişme

ABD Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi (NNSA) yetkililerinin, 13 Şubat'ta işten çıkardıkları nükleer güvenlik çalışanlarını, bir gün sonra yeniden işe almak için harekete geçtiği öğrenildi. Ancak, çalışanlara ulaşılamadığı haberleri dikkat çekti.

İletişim Sorunları ve Çözüm Arayışları

Amerikan NBC News kanalının NNSA iç yazışmalarına dayandırdığı habere göre, federal hükümetin, 13 Şubat'ta işten çıkarılan nükleer stokların takibinde görevli birçok çalışanı 14 Şubat'ta yeniden işe almak istediği belirlendi. E-posta hesaplarına erişimlerini kaybeden bu kişilere ulaşılamadığını açıklayan yetkililer, dolaylı olarak diğer çalışanlar aracılığıyla iletişim kurmaya çalıştı.

NNSA çalışanlarına gönderilen bir e-posta, "Bazı NNSA deneme süresi çalışanlarının iş fesih mektupları iptal ediliyor ancak bu personelle iletişime geçmek için iyi bir yolumuz yok." ifadelerini içeriyordu. Yetkililerin, bu durumu düzeltme çabaları sürmektedir.

Trump Yönetiminin Tepkisi ve Tarihsel Bağlam

ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı ve Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) yetkilisi Elon Musk'ın katkılarıyla, federal kurumlarda görevli binlerce kişinin işine son verilmişti. Bu süreçte yaşanan sorunlar, yönetimin çalışanlara yaklaşımı hakkında yeni tartışmalar başlatmış durumda.