Trump Yönetimine Dava: UCLA'ya Kesilen 584 Milyon Dolarlık Fon İçin Hukuk Mücadelesi

AAUP önderliğinde California Kuzey Bölge Mahkemesi'nde başvuru

California Üniversitesi (UCLA) öğretim görevlilerini, öğrencilerini ve çalışanlarını temsil eden sendikalar, Başkan Donald Trump yönetiminin antisemitizm iddiaları gerekçesiyle kesilen federal fonların geri alınması için dava açtı.

Dava, Amerikan Üniversite Profesörleri Birliği (AAUP) öncülüğündeki grubun California Kuzey Bölge Mahkemesi'ne sunduğu dilekçeyle başlatıldı. Başvuru, yönetimin 584 milyon dolarlık federal fon kesintisinin durdurulmasını ve fonların iadesini talep ediyor.

Dilekçede, Trump yönetiminin "antisemitizmle mücadele" adı altında üniversitelere yönelik bir dizi talepte bulunduğu ve bu kesintilerle hükümetin üniversiteleri fiilen tehdit ettiği savunuldu. Yönetimin talepleri arasında fakülte, öğrenci ve çalışanlara ait verilere erişim sağlanması, çeşitlilik politikaları kapsamında verilen bursların sonlandırılması ve üniversite yerleşkesinde gece boyu gösteri yapılmasının yasaklanması gibi maddeler yer alıyor.

California Üniversitesi Sözcüsü Stett Holbrook, üniversite yönetiminin davada taraf olmadığını belirterek bu adımın kalan fonları sürdürmek ve kesilen fonları geri kazanmak için atıldığını kaydetti.

Federal soruşturma ve hükümetin tutumu

Federal hükümet, Harvard gibi birçok üniversiteyi başta Filistin destekli kampüs protestoları ve çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programları gerekçesiyle federal fonları dondurmakla tehdit etmişti. Bu süreçte Adalet Bakanlığı, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı ve Genel Hizmetler İdaresi ortaklığıyla Antisemitizmle Mücadele Görev Gücü kurulmuştu.

ABD Adalet Bakanlığı, 30 Temmuz tarihli açıklamasında California Üniversitesi'nin İsrailli ve Yahudi öğrencilere yönelik saldırılara "kasıtlı olarak kayıtsız kalarak" Medeni Haklar Yasası'nı ihlal ettiğini öne sürdü. Açıklamada Adalet Bakanı Pam Bondi'nin ifadesine de yer verilerek, bakanlığın üniversiteyi "Yahudi Amerikalıları tehlikeye attığı için ağır bir bedel ödemeye zorlayacağı" ve kampüsler hakkında yürütülen soruşturmaların süreceği bildirildi.

Dava, Trump yönetiminin fon kesme politikalarının hukuki zemininin tartışılacağı ve üniversite özerkliği ile federal yetkiler arasındaki sınırların yeniden masaya yatırılacağı bir süreç başlatıyor.