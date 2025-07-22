TSKGV Genel Müdürü Topçu'dan IDEF 2025 Açılışında Önemli Açıklamalar

IDEF 2025'te Türk Savunma Sanayisi Vurgusu

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) Genel Müdürü Bilal Topçu, IDEF 2025'in açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. 1993 yılından bu yana IDEF'in gelişimine ve Türk savunma sanayisinin büyümesine tanıklık ettiklerini belirten Topçu, "O yıllarda mütevazı imkanlarla başlayan bu serüven, bugün küresel ölçekte ilgi odağı haline geldi" dedi.

Yerli & Milli Ürünlerin Önemi

Topçu, yerli ve milli ürünlerin sergilendiği bu önemli fuarın, Türk savunma sanayisinin güçlü bir vitrinini oluşturduğunu vurguladı. Fuar katılımcılarından alınan geribildirimler doğrultusunda, Türk ürünlerinin dünya çapında artan rağbet gördüğünü ifade etti.

Yabancı Heyet Katılımı Rekor Kırdı

Topçu, IDEF 2025'in en dikkat çekici noktalarından birinin yabancı heyetlerin katılımındaki artış olduğunu belirtti. "Bunun en önemli göstergesi de fuarımıza yabancı heyet katılımının rekor seviyeye ulaşmış olmasıdır" diyerek global ilgiyi gözler önüne serdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) Genel Müdürü Bilal Topçu, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda; KFA Fuarcılık AŞ organizatörlüğünde düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) 'Global İletişim Ortağı' olduğu 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na (IDEF 2025) katılarak konuşma yaptı.