TTP, İslamabad’daki Yüksek Mahkeme Önü İntihar Saldırısını Üstlendi

İslamabad’daki Yüksek Mahkeme önü intihar saldırısını Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) üstlendi; Başbakan Şahbaz Şerif Hindistan’ı sorumlu tuttu. En az 12 ölü, 27 yaralı.

Yayın Tarihi: 11.11.2025 18:35
Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 18:35
İslamabad’da Yüksek Mahkeme binasının önünde gerçekleşen intihar saldırısını Pakistan Talibanı olarak bilinen Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) üstlendi. Örgüt, saldırıda yargı mensuplarının hedef alındığını belirtti ve daha fazla saldırı tehdidinde bulundu.

Saldırıyı Üstlenen TTP ve Tehdit

TTP, saldırının sorumluluğunu kabul ederek hedeflerinin yargı mensupları olduğunu açıkladı. Örgüt açıklamasında ilerleyen dönemde benzer eylemler planladığı yönünde uyarıda bulundu.

Başbakan Şahbaz Şerif’in Söylentisi: Hindistan’ı Suçladı

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, aynı gün Afganistan sınırına yakın bir askeri okulda meydana gelen saldırıyla bağlantılı olarak bu olaylardan Hindistan’ı sorumlu tuttu. Hükümet yetkilileri suçlamayı dile getirirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Can Kaybı ve Yaralanmalar

Patlama sonucunda çoğunluğu avukat ve davacılardan oluşan en az 12 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi ise yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi ve sağlık durumlarıyla ilgili bilgiler yetkililerce paylaşılıyor.

Saldırının Seyri

Polis açıklamasına göre saldırgan önce binaya girmeye çalıştı ancak başarılı olamayınca, Yüksek Mahkeme binası önünde park halinde bulunan bir polis aracının yakınında üzerindeki patlayıcı düzenekleri infilak ettirdi. Olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı.

Uluslararası Tepkiler

Çin, AB, İngiltere ve ABD saldırının ardından taziye mesajları yayınlayarak Pakistan’a dayanışma bildirdi. Olayın uluslararası boyutu ve bölgesel etkileri gündemdeki yerini koruyor.

