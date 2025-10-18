TÜ'de Gazze'de İnsan Hakları İhlalleri Dersi: Çağla Gül Yesevi'den 'İnsanlığa Karşı Suç' Vurgusu

Prof. Dr. Çağla Gül Yesevi, Trakya Üniversitesi'ndeki derste Gazze'de 67 bin kişinin öldüğünü, bunun insanlığa karşı suç olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 18.10.2025 10:43
Güncelleme Tarihi: 18.10.2025 10:43
TÜ'de 'Abluka Altında Bir Toplum: Gazze'de İnsan Hakları İhlalleri' başlıklı ders verildi

İstanbul Kültür Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Çağla Gül Yesevi, Trakya Üniversitesi (TÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin akademik yıl açılış dersinde 'Abluka Altında Bir Toplum: Gazze'de İnsan Hakları İhlalleri' başlıklı konuşmasını gerçekleştirdi.

Yesevi'nin değerlendirmesi

Yesevi, konuşmasında Filistin halkının 1948'den beri topraklarının dışına itildiğini ve insan onuruna yaraşır bir yaşamdan mahrum bırakıldığını ifade etti. Filistin'de bir işgal ve ilhak yaşandığını belirten Yesevi, 'Bu çok ciddi bir sorun. Mülklerine sahip olamayan binlerce Filistinli var. Ekonomik bağımsızlık yok. Bugün ekonomik bağımsızlık yoksa siyasal bir bağımsızlıktan bahsedemeyiz.' dedi.

Gazze'de ateşkesin yürürlükte olmasına rağmen insan hakları ihlallerinin sürdüğünü vurgulayan Yesevi, İsrail'in ateşkese uyup uymayacağının belirsizliğini koruduğunu ve 19 Ocak'taki ateşkesin ikinci aşamasına geçilemediğini hatırlattı.

'İnsanlığa karşı suç' iddiası

Yesevi, 7 Ekim 2023 sonrası İsrail'in tüm politikalarını 'meşru müdafaa' kapsamında değerlendirdiğini, ancak meşru müdafaanın orantılı ve ölçülü olması gerektiğini belirtti. Yesevi'nin sözleri şöyle: 'Bu noktada İsrail hem insancıl hukuk hem de insan hakları hukukuna karşı olduğunu bunlara bağlı olmadığını gösterdi. Bugün ölen 67 bin kişinin 20 binden fazlası çocuk. 10 binden fazlası kadın, 5 bini yaşlılardan oluşuyor. Saldırılar sadece silah tutanlara karşı yapılmadı. Bu anlamda insanlığa karşı suçtan bahsediyoruz. İsrail, Gazze'de hiçbir ayrım gözetmedi. Savaşta olsanız bile sivilleri vuramazsınız. Savaşta olsanız bile bazı binaları vurma hakkınız yok. Hastaneler, evler, BM ofisleri, mülteci kampları, ambulanslar, yardım konvoyları, mezarlar, basın ofisleri bu süreçte vuruldu. Hiçbir ayrım gözetilmedi.'

Yesevi, Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Uluslararası Adalet Divanı'nda süren davaların tarihe iz düşeceğini ekledi.

Program katılımcıları

Programda ayrıca TÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eylem Bayır ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemile Arıkoğlu Ündücü de konuşma yaptı.

İstanbul Kültür Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Çağla Gül Yesevi, İsrail'in Gazze'de kadın, çocuk ayrımı gözetmeksizin 67 bin insanı katlettiğini, bunun bir insanlık suçu olduğunu belirtti. Yesevi, Trakya Üniversitesi (TÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin, "Abluka Altında Bir Toplum: Gazze'de İnsan Hakları İhlalleri" başlıklı akademik yıl açılış dersinde konuşma yaptı.

