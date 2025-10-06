TÜBİTAK Destekli Projeyle Özel Gereksinimli Bireyler Arıların Dünyasını Keşfediyor

TÜBİTAK destekli projeyle özel bireyler arıların dünyasını keşfediyor

ÖMER ÜRER - Düzce

Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM) ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen "Özel Çocukların Rüyası Arıların Dünyası Projesi", TÜBİTAK desteğiyle özel gereksinimli bireyleri arıcılık konusunda bilgilendirmeyi ve farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Proje yaklaşık bir hafta önce başladı.

Proje kapsamında farklı zamanlarda DAGEM'e aileleri ve öğretmenleriyle gelen 10-17 yaş aralığındaki 30 özel gereksinimli birey, koruyucu kıyafetlerini giyerek kovan başında merkezdeki akademisyenlerden arıcılıkla ilgili uygulamalı eğitim aldı. Katılımcılar uygulamalı olarak bal sağımı da gerçekleştirdi.

Projeyle, bu bireylerin ilerleyen dönemde sosyal ve ekonomik hayata katılabilmelerine olanak sağlanması hedefleniyor. Projenin ilk ayağı 6 ay sürecek ve arıcılık yapmak isteyen özel gereksinimli çocukların ailelerine destek amaçlı arılı kovan verilecek.

Proje yürütücüsü: Sahada uygulamalı eğitim

Prof. Dr. Meral Kekleçoğlu, projenin Türkiye'de bir ilk olduğunu belirterek, "Çocuklarımıza kovan başında arıcılığı, arıların çevre için önemini, arı ürünlerinin sağlık anlamında etkilerini eğlendirerek öğretiyoruz." dedi.

Kekleçoğlu, projenin yalnızca saha eğitimi vermekle sınırlı kalmayıp, katılımcıların eğitim hayatları sona erdiğinde aileleriyle birlikte arıcılık yapabilmelerine katkı sağlamak amacıyla aileleri de eğitime aldıklarını vurguladı. Kekleçoğlu, "Biz istedik ki buradaki çocuklarımız proje sayesinde arıcılık yapabilsinler. Üretim yapabilsinler ki üretmenin verdiği hazla toplumla olan bütünlükleri ve bağları kopmasın. Ürettikçe mutlu olacaklar. Mutlu oldukça da hayata olan bağlılıkları artacak." ifadelerini kullandı.

Kekleçoğlu ayrıca, dünyada arıcılığın genç nesillere aktarılmasına yönelik çalışmalar yapıldığını, bu projenin de Türkiye ayağı olduğuna dikkat çekerek, velilerin merkeze gelince çok yararlı bilgiler edindiğini ve keyif aldıklarını söyledi.

Ailelerin izlenimleri

Yasemin Kuru, 15 yaşındaki kızı Sena Kuru ile projeye katıldıklarını belirterek, "Neyle karşılaşacağımızı bilmiyorduk fakat eğitimlere başladık, çok mutlu olduk. Umduğumuzdan çok daha fazlasını yaşayarak öğrendik. Kızım da çok eğlendi, öğrendi ve vakit geçirdi. Arı yetiştiriciliğiyle ilgili çok şey öğrendik. Küçük bir kovanla yetiştiriciliğe başlamayı düşünüyoruz." dedi.

Sena Kuru ise eğitimlerden çok şey öğrendiğini ve eğlendiğini ifade etti.

Proje, hem arıcılığı öğretmeyi hem de arıların bal yapmanın ötesindeki çevresel ve sağlıkla ilgili rollerini aktararak katılımcı ve ailelerinin bilgi düzeyini artırmayı hedefliyor.

