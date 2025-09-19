Tuğba Işık Ercan Gazilerle Buluştu: 'Terörsüz Türkiye' Mesajı

19 Eylül Gaziler Günü etkinliğinde AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya gelindi

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen özel programda gazilerle bir araya geldi.

Gazilerle birebir görüşen Ercan, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmesinde, "Bugün ülkemizin dört bir yanında huzur ve güven ikliminin tesis edilmesi, şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakarlıklarıyla mümkün olmuştur. Bizler, bu fedakarlığın değerini biliyor ve terörün kökünü kazımakta kararlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ercan, gazilere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Terörsüz Türkiye süreci kapsamında şehit aileleri ve gaziler için özel olarak kaleme aldığı mektubu ileterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, milletimizin birliğine ve kardeşliğine kast eden hiçbir odak başarıya ulaşamayacak. Biz, şehitlerimizin aziz hatırası ve gazilerimizin onurlu mücadelesiyle Türkiye Yüzyılı'na emin adımlarla ilerliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ercan, kahraman gazilerin milletin "ortak değeri" olduğunu vurgulayarak, "Onların fedakarlıkları, geleceğe daha güçlü bir Türkiye bırakmamız için en büyük ilham kaynağımız." dedi.

Programda gazilerin görüş ve talepleri de dinlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubu bir gazi tarafından okundu.

