TÜİK İle Yeni İş Fırsatı: 14 Uzman Yardımcısı Alımı

TÜİK 14 Uzman Yardımcısı Alacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), personel alım ilanını Resmi Gazete'de yayımlayarak 14 uzman yardımcısı istihdam edeceğini duyurdu.

Başvuru Süreci

İlan doğrultusunda, uzman yardımcısı olarak yetiştirilecek adaylar, merkez teşkilatında görev alacaklar. Adaylar, üniversitelerin belirtilen bölümlerinden mezun olmaları ve gerekli şartları sağlamaları halinde başvuruda bulunabilir.

Başvurular 18 Ekim tarihine kadar, e-Devlet üzerinden "Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya Kariyer Kapısı internet adresi üzerinden yapılabilecektir.

Sınav Bilgileri

Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi, sözlü sınavın yeri ve tarihi TÜİK'in resmi internet sitesinde duyurulacak. Ayrıca, adaylar sınav detayları için Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu'ndaki "Sınavlarım/Mülakatlarım" bölümünden bilgi alabilecekler.