Tunç: CHP İstanbul İl Başkanlığı Önündeki Olaylarla İlgili Adli Soruşturma Başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP İstanbul İl Başkanlığı önündeki olaylar ve sosyal medyadaki provokatif paylaşımlar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 02:27
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 02:27
CHP İl Başkanlığı önündeki olaylar ve sosyal medya paylaşımları inceleniyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde yaşanan olaylar ve sosyal medyada provokatif paylaşım yapanlar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Tunç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP İl Başkanlığı önünde yaşanan olaylar ve sosyal medyada provokatif paylaşım yapanlar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul İl ve Kurultay Delegesi tarafından İstanbul İl Kongresi'ndeki usulsüzlük, menfaat temini iddiaları ve seçmen iradesini etkilemeye yönelik ileri sürülen eylemler nedeniyle açılan davada, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP İstanbul İl Başkanlığına, yönetim ve kurullarına tedbiren geçici kurul görevlendirildiği bildirildi.

Bu karara karşı CHP Genel Başkanlığı tarafından adli yargıda yapılan itirazlar ile Yüksek Seçim Kurulu'na yapılan başvuruların reddedildiği belirtildi.

Tunç ayrıca şunları kaydetti: "Yargının kararına saygı göstermek, herkes için bir zorunluluktur. Hukukun üstünlüğü, demokratik düzenin teminatıdır. Bu nedenle, toplumda gerginlik ve huzursuzluk oluşturacak sokak çağrılarından kaçınmak ve herkesin yargı sürecinin sonucunu sükunetle beklemesi gerekmektedir. Yargılama süreci devam ederken yapılan açıklamaların sorumluluk bilinciyle ele alınması büyük önem taşımaktadır. Başta CHP Genel Başkanı olmak üzere tüm parti yetkililerinin milletimizin huzurunu ve demokratik düzeni gözeten bir üslup benimsemeleri en doğru yoldur."

