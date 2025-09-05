DOLAR
41,25 -0,2%
EURO
48,48 -0,74%
ALTIN
4.771,82 -1,73%
BITCOIN
4.572.342,66 -0,45%

Tunç: "Terörsüz Türkiye" Türkiye Yüzyılı'nın olmazsa olmazı — Hakkari açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakkari'de 'Terörsüz Türkiye'nin Türkiye Yüzyılı için hayati olduğunu ve 41 yıllık acıların geride bırakılacağını söyledi.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 18:32
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 19:04
Tunç: "Terörsüz Türkiye" Türkiye Yüzyılı'nın olmazsa olmazı — Hakkari açıklaması

Tunç: "Terörsüz Türkiye" Türkiye Yüzyılı'nın olmazsa olmazı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakkari'de düzenlenen AK Parti Hakkari İl Danışma Meclisi Toplantısında yaptığı konuşmada, "Terörsüz Türkiye" hedefinin ülke için hayati önem taşıdığını vurguladı. Toplantı Halk Eğitimi Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Terörsüz Türkiye vurgusu

Bakan Tunç, "Terörsüz Türkiye sürecinde çok önemli bir noktadayız. Terörsüz Türkiye, Türkiye Yüzyılı'nın inşası için hayati bir konu. Olmazsa olmazımız. 41 yıldan bu yana çektiğimiz acıları artık geride bırakalım diyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin 23 yıllık iktidarı ve millet vurgusu

Tunç, AK Parti'nin toplumun her kesimini temsil ettiğini belirterek partinin 23 yıldır kesintisiz iktidarda kalmasının nedeninin milletin sesine kulak vermesi olduğunu söyledi. Tunç, dünya siyaset tarihinde benzeri az görülen bu başarının, partinin milletin taleplerine öncelik vermesinden kaynaklandığını ifade etti.

Terörle mücadeledeki kritik dönemeçler

1990'lı yıllardaki siyasi istikrarsızlıklara değinen Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yasakların kaldırıldığını, teröre zemin hazırlayan unsurların 23 yıl süren mücadeleyle bertaraf edildiğini söyledi. Ayrıca geçen yıl Ahlat'taki konuşma, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Meclis'teki Ekim konuşması ve İmralı'daki silahların bırakılması kararının süreci hızlandırdığını belirterek "silahları yakmayla sonuçlandı" dedi.

Ekonomik kayıp ve güvenlik mesajı

Tunç, terörün ülkeye verdiği ekonomik zararın 41 yılda 2,5-3 trilyona varan boyuta ulaştığını söyleyerek bunun Türkiye'nin 10 yıllık bütçesine ve 50 yıllık yatırım bütçesine eşdeğer olduğunu belirtti. "Milletimizin arasına fitneyi soktular. O fitneyi şu an ortadan kaldırma zamanı. Kaldırıyoruz inşallah," dedi ve devlet kurumlarının koordinasyonuyla sürecin adım adım başarıya ulaştırılacağını kaydetti.

Gelecek kuşaklar ve yerel hizmet taahhüdü

Bakan Tunç, Hakkari sokaklarında gördüğü çocukların hayallerinden etkilendiğini belirterek, çocuklara güvenli bir gelecek sunmanın görevleri olduğunu söyledi. "Her biri 'doktor, avukat, hemşire, öğretmen olacağım' diyor. O çocukların o hayallerini gerçekleştirmek boynumuzun borcudur," diye konuştu.

Programda AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya selamlama konuşması yaptı. Toplantıya Adalet Bakan Yardımcıları Ramazan Can ve Mehmet Yılmaz, AK Parti İl Teşkilatı üyeleri ve çok sayıda partili katıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (Fotoğrafta), Hakkari'deki programları kapsamında Halk Eğitimi...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (Fotoğrafta), Hakkari'deki programları kapsamında Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen "AK Parti Hakkari İl Danışma Meclisi Toplantısı"na katıldı. Bakan Tunç, burada konuşma yaptı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (Fotoğrafta), Hakkari'deki programları kapsamında Halk Eğitimi...

İLGİLİ HABERLER

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Arnavutköy'de Silahla Yaralanma: Ömerli Mahallesi'nde Şahıs Hastaneye Kaldırıldı
2
Samsun Kavak'ta Asfalt Kamyonunun Altında Kişi Hayatını Kaybetti
3
Başkentte Boşanma Aşamasındaki Eşi Tarafından Öldürülen Müesser Ünal Defnedildi
4
Hyundai Georgia Tesisinde ICE Baskını: 475 Kişi Gözaltına Alındı
5
8 ile 'sarı' meteorolojik uyarı: Gök gürültülü sağanak bekleniyor
6
Bakan Göktaş: 2025 Aile Yılı'nda Yaşlıları Toplumun Asli Aktörleri Yapacağız
7
Bakan Memişoğlu, 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı' Ankara 1. Bölge Toplantısına Başkanlık Etti

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire