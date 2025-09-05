Tunç: "Terörsüz Türkiye" Türkiye Yüzyılı'nın olmazsa olmazı — Hakkari açıklaması

Tunç: "Terörsüz Türkiye" Türkiye Yüzyılı'nın olmazsa olmazı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakkari'de düzenlenen AK Parti Hakkari İl Danışma Meclisi Toplantısında yaptığı konuşmada, "Terörsüz Türkiye" hedefinin ülke için hayati önem taşıdığını vurguladı. Toplantı Halk Eğitimi Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Terörsüz Türkiye vurgusu

Bakan Tunç, "Terörsüz Türkiye sürecinde çok önemli bir noktadayız. Terörsüz Türkiye, Türkiye Yüzyılı'nın inşası için hayati bir konu. Olmazsa olmazımız. 41 yıldan bu yana çektiğimiz acıları artık geride bırakalım diyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin 23 yıllık iktidarı ve millet vurgusu

Tunç, AK Parti'nin toplumun her kesimini temsil ettiğini belirterek partinin 23 yıldır kesintisiz iktidarda kalmasının nedeninin milletin sesine kulak vermesi olduğunu söyledi. Tunç, dünya siyaset tarihinde benzeri az görülen bu başarının, partinin milletin taleplerine öncelik vermesinden kaynaklandığını ifade etti.

Terörle mücadeledeki kritik dönemeçler

1990'lı yıllardaki siyasi istikrarsızlıklara değinen Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yasakların kaldırıldığını, teröre zemin hazırlayan unsurların 23 yıl süren mücadeleyle bertaraf edildiğini söyledi. Ayrıca geçen yıl Ahlat'taki konuşma, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Meclis'teki Ekim konuşması ve İmralı'daki silahların bırakılması kararının süreci hızlandırdığını belirterek "silahları yakmayla sonuçlandı" dedi.

Ekonomik kayıp ve güvenlik mesajı

Tunç, terörün ülkeye verdiği ekonomik zararın 41 yılda 2,5-3 trilyona varan boyuta ulaştığını söyleyerek bunun Türkiye'nin 10 yıllık bütçesine ve 50 yıllık yatırım bütçesine eşdeğer olduğunu belirtti. "Milletimizin arasına fitneyi soktular. O fitneyi şu an ortadan kaldırma zamanı. Kaldırıyoruz inşallah," dedi ve devlet kurumlarının koordinasyonuyla sürecin adım adım başarıya ulaştırılacağını kaydetti.

Gelecek kuşaklar ve yerel hizmet taahhüdü

Bakan Tunç, Hakkari sokaklarında gördüğü çocukların hayallerinden etkilendiğini belirterek, çocuklara güvenli bir gelecek sunmanın görevleri olduğunu söyledi. "Her biri 'doktor, avukat, hemşire, öğretmen olacağım' diyor. O çocukların o hayallerini gerçekleştirmek boynumuzun borcudur," diye konuştu.

Programda AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya selamlama konuşması yaptı. Toplantıya Adalet Bakan Yardımcıları Ramazan Can ve Mehmet Yılmaz, AK Parti İl Teşkilatı üyeleri ve çok sayıda partili katıldı.

