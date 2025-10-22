Tunceli'de 2025 Projeleri İçin 749,6 Milyon Lira Harcandı

Vali Şefik Aygöl: Çalışma mevsimi sonuna kadar yoğun tempoyla devam

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, kentte 2025 yılı projeleri için 749 milyon 632 bin lira harcandığını açıkladı. Açıklama, GAMER Toplantı Salonu'nda düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu 2025 Yılı 4. Dönem Toplantısı'nda yapıldı.

Vali Aygöl toplantıda, 2025 yılında toplam 166 projenin yürütüldüğünü belirtti. Projelerin durumuna ilişkin verdiği bilgilerde, şu an itibarıyla 32 projenin bitirildiğini, 88 projede çalışmaların sürdüğünü, 14 projenin ihale sürecinde olduğunu ve 31 projeye henüz başlanmadığını söyledi.

Aygöl, projelerin toplam maliyetinin 27 milyar 27 milyon 613 bin lira olduğunu aktarırken, bu yıl tahsil edilen ödeneğin 1 milyar 802 milyon 834 bin lira olduğunu ve bugüne kadar bunun 749 milyon 632 bin lira'sının harcandığını ifade etti.

Vali Aygöl toplantıda şu vurguyu yaptı: "Çalışmanın yapılabileceği son güne kadar yoğun şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Şehrimizde taş üstüne taş koyan herkese şehrimiz adına teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından devam eden yatırım projeleri ele alındı ve katılımcı kurum temsilcileri gündemlerini kurula sundu.

Toplantıya, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, İl Emniyet Müdürü Kazım Günay Demiralay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, vali yardımcıları, kaymakamlar ve kurum müdürleri katıldı.

