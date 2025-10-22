Tunceli'de 2025 Projeleri İçin 749,6 Milyon Lira Harcandı

Tunceli'de 2025 projeleri için 749,6 milyon lira harcandı; 166 projeden 32'si tamamlandı, 88'i sürüyor, toplam maliyet 27 milyar 27 milyon 613 bin lira.

Yayın Tarihi: 22.10.2025 12:39
Güncelleme Tarihi: 22.10.2025 12:39
Tunceli'de 2025 Projeleri İçin 749,6 Milyon Lira Harcandı

Tunceli'de 2025 Projeleri İçin 749,6 Milyon Lira Harcandı

Vali Şefik Aygöl: Çalışma mevsimi sonuna kadar yoğun tempoyla devam

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, kentte 2025 yılı projeleri için 749 milyon 632 bin lira harcandığını açıkladı. Açıklama, GAMER Toplantı Salonu'nda düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu 2025 Yılı 4. Dönem Toplantısı'nda yapıldı.

Vali Aygöl toplantıda, 2025 yılında toplam 166 projenin yürütüldüğünü belirtti. Projelerin durumuna ilişkin verdiği bilgilerde, şu an itibarıyla 32 projenin bitirildiğini, 88 projede çalışmaların sürdüğünü, 14 projenin ihale sürecinde olduğunu ve 31 projeye henüz başlanmadığını söyledi.

Aygöl, projelerin toplam maliyetinin 27 milyar 27 milyon 613 bin lira olduğunu aktarırken, bu yıl tahsil edilen ödeneğin 1 milyar 802 milyon 834 bin lira olduğunu ve bugüne kadar bunun 749 milyon 632 bin lira'sının harcandığını ifade etti.

Vali Aygöl toplantıda şu vurguyu yaptı: "Çalışmanın yapılabileceği son güne kadar yoğun şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Şehrimizde taş üstüne taş koyan herkese şehrimiz adına teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından devam eden yatırım projeleri ele alındı ve katılımcı kurum temsilcileri gündemlerini kurula sundu.

Toplantıya, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, İl Emniyet Müdürü Kazım Günay Demiralay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, vali yardımcıları, kaymakamlar ve kurum müdürleri katıldı.

Tunceli'de GAMER Toplantı Salonu'nda İl Koordinasyon Kurulu 2025 Yılı 4. Dönem Toplantısı...

Tunceli'de GAMER Toplantı Salonu'nda İl Koordinasyon Kurulu 2025 Yılı 4. Dönem Toplantısı düzenlendi. Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, düzenlenen toplantıda kentteki proje ve yatırımlara ilişkin açıklama yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Kadınlar Askere Mi Gidecek? TBMM'ye Sunulan Zorunlu Askerlik Teklifi

Zirai Don Desteği Başlıyor: Yumaklı 13 Milyar 221 Milyon TL Müjdesi

3600 Ek Gösterge: 1. Derece Memura Çifte Müjde — Torba Yasa Meclis'te

Ankara Elektrik Kesintisi 21 Ekim 2025 — Elektrikler Ne Zaman Gelecek?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2026 Hız Cezaları ve Ehliyete El Koyma: Bakan Yerlikaya Tarihi Verdi
2
Kastamonu'da 58 Yıllık Gözlükçü İsmail Kargılı, 8 Parmak İzini Kaybetti
3
Edirne'de 'Selefi Anlayışlar Sempozyumu' Trakya Üniversitesi'nde Başladı
4
Altınay'dan 50 Milyon Dolarlık Teknoloji Kampüsü: Temeli Tuzla'da Atıldı
5
Aydın Söke'de Minibüs Kazası: 6 Yaralı
6
Tunceli'de 2025 Projeleri İçin 749,6 Milyon Lira Harcandı
7
Samsun Atakum'da Oyuncak Ayı İçinden 150 Gram Kokain Çıktı — 1 Gözaltı

2026 Hız Cezaları ve Ehliyete El Koyma: Bakan Yerlikaya Tarihi Verdi

Kuruluş Osman 7. Sezon: Orhan Bey (Mert Yazıcıoğlu) Dönemi 29 Ekim 2025'te Başlıyor

3600 Ek Gösterge: 1. Derece Memura Çifte Müjde — Torba Yasa Meclis'te

Ehliyet Yenilemede Son 10 Gün: Ücret 7 bin 438 TL'ye Çıkıyor

Adıyaman'da 2.000 TL'lik Halk Kart: 2.345 Aileye Ödeme Yapıldı

Aile Kart Başladı: 'Halk Kart' Gibi Geçerli Doğum Yardımları 81 İlde

Kadınlar Askere Mi Gidecek? TBMM'ye Sunulan Zorunlu Askerlik Teklifi

Ankara Elektrik Kesintisi 21 Ekim 2025 — Elektrikler Ne Zaman Gelecek?

Sağlık Bakanlığı 26.673 Personel Alımı Resmi Gazete'de — Branş Dağılımı

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları 2025: e-Devlet, Tarih ve Şartlar

Zirai Don Desteği Başlıyor: Yumaklı 13 Milyar 221 Milyon TL Müjdesi

Doğalgazda Kademe Dönemi Resmen Başlıyor: İllere Göre Yeni Fatura Sınırları