Tunceli'de Devlet Destekleri Anlatıldı: Vali Aygöl'den 'Pertek Köprüsü' Vurgusu

Tunceli'de "Devlet Destekleri Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi

Tunceli'de gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında girişimcilere ve işletme sahiplerine yatırım teşvikleri, girişimcilik destekleri ve üretim odaklı projelere sağlanan devlet destekleri hakkında kapsamlı bilgiler verildi. Etkinlik, kamu kurumları temsilcileri, girişimciler ve esnafı bir araya getirerek desteklerin yaygınlaştırılmasına katkı sağlamayı hedefledi.

Toplantıda neler anlatıldı

Program, Tunceli Hüseyin Güntaş İl Halk Kütüphanesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Farklı kurumların sunduğu destek türleri, başvuru koşulları, süreç yönetimi ve uygulama örnekleri detaylı şekilde aktarıldı. Katılımcılara hibeler ve uygulama süreçleri hakkında güncel ve pratik bilgiler sunuldu; toplantı, Tunceli’de üretim, istihdam ve girişimciliğin güçlendirilmesi için önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Vali Şefik Aygöl: Feribot dolulukları memnuniyet verici, köprü talebi sürüyor

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, son dönemde Tunceli’ye yönelik ilginin arttığını vurgulayarak, Tunceli ile Elazığ arası ulaşımı kolaylaştıran feribotların doluluk oranlarından memnuniyet duyduğunu belirtti. Aygöl, Pertek Köprüsü gerekliliğine dikkat çekti ve şunları söyledi: "Şu anda Tunceli’de en büyük şikayet konusu ‘Pertek Köprüsü yok, büyük kuyruklar oluşuyor. 4 tane feribot yetmiyor, bunları artırmanız lazım’ şeklinde. Ben de arada ‘Alternatif yolumuz var, kullanabilirsiniz’ diyorum. Neden sıkıntı oluyor? Daha önce saatte bir feribotu kaldırmamıza rağmen dolmuyordu. Büyük bir umut var çünkü, insanlar geliyor. Bu sevinmemiz gereken bir husus. 10 kilometrelik kuyrukların bizi üzmemesi gerekiyor, mutlu etmesi gerekiyor. Çünkü insanların bu memlekete ilgi ve alakası var. Evet köprünün en iyisi lazım. Bunu hepimiz destekliyoruz, inşallah köprüyü bu memlekete kazandıracağız. Ama bu arada bu köprünün yokluğu, araç kuyruklarının varlığı bu şehre olan ilgi ve alakanın bir göstergesi".

Oda ve esnaf temsilcilerinden üretim ve kadın girişimci vurgusu

Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Coşkun, teknolojik gelişmelerin tarım ve hayvancılığı etkilediğini, köy nüfuslarının azaldığını belirterek, gençliği geri çekip üretime kazandırmanın önemine işaret etti: "Biz bu toplantının bir dönüm noktası olmasını bekliyoruz. Gerçekten dönüm noktası olmalı ve fabrika ayarlarına geri dönmeliyiz. 1980, 1990’larda teknolojinin çok az geliştiği zamanlarda her ilçemizde 60 tane köy, yaklaşık 300-400 köyümüzün her birinde 60-70 tane hane vardı. İnsanlar tarımla ve hayvancılıkla uğraşıyorlardı. Bugün geldiğimiz noktada teknoloji gelişti, iletişim alanları gelişti, yollar açıldı ama insanlar üretim yapmaktan kaçıyorlar. Dolayısıyla bizim bundan sonra yapacağımız iş, buradan giden gençliği buraya çekmek, o gençliği üretime kazandırmak".

Tunceli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hıdır Belice ise ilin kalkınma hedeflerine işaret ederek esnafın ve küçük işletmelerin desteklenmesini, üretime ve katma değere yönelmenin önemini vurguladı: "Gelişen ve değişen dünyayla birlikte ilimizin de bölgemizde geri kalmışlığını ve kendi sorunlarıyla baş başa kalmışlığını artık bir kader olmaktan çıkarıp iyi bir kalkınma hamlesiyle, istihdamla, katma değeri sağlayacak bir kente dönüştürmek için hepimizin görevi, hepimizin omuzlarında birer yük olarak durmaktadır. Biz küçük esnaf ve sanatkarlarımızın ufkunda ve hafızasında ne kadar farkındalık oluşturabßlirsem, bu farkındalığı üretime, katma değere, istihdama kazandırıp devletin teşvik ve desteklerinden faydalandırmasını bilirsek emin olun bu ekonomimiz, gelişmişliğimiz artacak ve işin içerisinde yer alan esnaf ve sanatkarlarımız hak ettikleri yere geleceklerdir. İlimizde kadın girişimcilerimizin çok ciddi bir yeri ve rolü vardır. Odamızın üye sayısına baktığımız zaman diğer illere göre en çok kadın girişimcilerin yer aldığı bir potansiyele ve kitleye sahibiz. Yüzde 35-40 civarında kadın girişimci ve esnafın olduğu bir meslek kuruluşunun temsilcisiyiz. Dolayısıyla kadın esnaflarımızın, genç kızlarımızın desteklenmesi olmazsa olmazlarımızdan biri olmalıdır".

Toplantı, Tunceli'de üretim, istihdam ve girişimciliği teşvik edecek politikaların daha geniş kitlelere ulaşması açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

