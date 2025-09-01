DOLAR
Tunceli'de Kanadı Kırılan Alakarga Tedavi Altına Alındı

Pülümür Vadisi'nde araç çarpması sonucu yaralanan alakarga, sosyal medya çağrısı üzerine Doğa Koruma ekiplerine teslim edilip tedaviye alındı.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 00:34
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 00:34
Tunceli'de Kanadı Kırılan Alakarga Tedavi Altına Alındı

Tunceli'de Kanadı Kırılan Alakarga Tedavi Altına Alındı

Pülümür Vadisi'nde yaralanan kuşun tedavisi yapılacak

Tunceli’nin Pülümür Vadisi mevkiinde bir araç çarpması sonucu kanadından yaralanan alakarga, kentte yaşayan yazar Caner Canerik tarafından bulundu. Canerik, Tunceli-Pülümür kara yolunda yaralı kuşu fark ederek müdahale etti.

Canerik, kuşun fotoğraflarını ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşarak, AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut ve Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl'ü etiketleyip yardım talep etti.

Yapılan çağrı üzerine Müşerref Pervin Tuba Durgut ve Şefik Aygöl'ün girişimiyle, kuş Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekiplerince Canerik'ten teslim alındı.

Veteriner kontrolünde kuşun kanadında kırık olduğu tespit edildi. Koruma altına alınan alakarga, veteriner kontrolü ve tedavisinin ardından yeniden doğaya bırakılacak.

