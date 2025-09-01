Tunceli'de Kanadı Kırılan Alakarga Tedavi Altına Alındı

Pülümür Vadisi'nde yaralanan kuşun tedavisi yapılacak

Tunceli’nin Pülümür Vadisi mevkiinde bir araç çarpması sonucu kanadından yaralanan alakarga, kentte yaşayan yazar Caner Canerik tarafından bulundu. Canerik, Tunceli-Pülümür kara yolunda yaralı kuşu fark ederek müdahale etti.

Canerik, kuşun fotoğraflarını ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşarak, AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut ve Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl'ü etiketleyip yardım talep etti.

Yapılan çağrı üzerine Müşerref Pervin Tuba Durgut ve Şefik Aygöl'ün girişimiyle, kuş Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekiplerince Canerik'ten teslim alındı.

Veteriner kontrolünde kuşun kanadında kırık olduğu tespit edildi. Koruma altına alınan alakarga, veteriner kontrolü ve tedavisinin ardından yeniden doğaya bırakılacak.