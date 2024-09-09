Tunceli'de Şehit Askerler İçin Anma Töreni Düzenlendi

Tunceli'de Anma Töreni

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu hayatını kaybeden askerler için anlamlı bir tören gerçekleştirildi. Tunceli İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen bu törende, Uzman Çavuş Mehmet Aykanat, Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı ve Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş’in naaşları, Türk bayrağına sarılı bir şekilde katafalka konuldu.

Saygı Duruşu ve Dua

Törenin başlangıcında, tüm katılımcılar saygı duruşunda bulundu ve ardından şehitlerin özgeçmişleri okundu. İl Müftüsü Mustafa Şanver tarafından okunan dua ile şehitler anıldı.

Cenaze Töreni ve Katılımcılar

Duanın ardından, şehitlerin naaşları silah arkadaşları tarafından cenaze araçlarına konularak Elazığ Havalimanı’na götürüldü. Törene Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu, İl Emniyet Müdürü Hakan Duman ve diğer yetkililer de katıldı. Ayrıca, çok sayıda polis, asker ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi de bu anlamlı günde bir araya geldi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan askerler için Tunceli İl Jandarma Komutanlığında tören düzenlendi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan askerler için Tunceli İl Jandarma Komutanlığında tören düzenlendi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan askerler için Tunceli İl Jandarma Komutanlığında tören düzenlendi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan askerler için Tunceli İl Jandarma Komutanlığında tören düzenlendi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan askerler için Tunceli İl Jandarma Komutanlığında tören düzenlendi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan askerler için Tunceli İl Jandarma Komutanlığında tören düzenlendi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan askerler için Tunceli İl Jandarma Komutanlığında tören düzenlendi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan askerler için Tunceli İl Jandarma Komutanlığında tören düzenlendi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan askerler için Tunceli İl Jandarma Komutanlığında tören düzenlendi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan askerler için Tunceli İl Jandarma Komutanlığında tören düzenlendi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan askerler için Tunceli İl Jandarma Komutanlığında tören düzenlendi.