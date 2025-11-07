Tunceli'de 'Stronger Together' ile Kadınların Ekonomik Güçlenmesine Uluslararası Köprü

Tunceli'de uluslararası buluşma: 'Stronger Together' ile kadınların ekonomik güçlenmesi

Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, kadınların toplumsal ve ekonomik hayatta daha güçlü yer almasını hedefleyen uluslararası bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Merkezi Tunceli olan S.S. Zembul Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile İspanyol Abarka ONGD ortaklığında yürütülen Erasmus+ projesi 'Stronger Together-Kültürel Etkileşim ve Eğitim Yoluyla Kadınların Ekonomik Güçlenmesini Destekleme' kapsamında ilde bir uluslararası heyet ağırlandı.

6-9 Kasım'da dört günlük değişim programı

6-9 Kasım tarihlerini kapsayan dört günlük uluslararası değişim programının açılış ve bilgilendirme toplantısında, İl Müdürü Hüseyin Okan, Türkiye'de sosyal hizmet alanında uygulanan iyi örnekleri katılımcılara detaylı bir sunumla aktardı. İspanya, Kuzey Makedonya, Moldova, Fransa ve Sırbistan’dan gelen mevcut 10 ortak kurum ve 4 yeni davetli kurum temsilcilerine, Tunceli’de yürütülen kadın ve aile destek projeleri ile toplumsal refah çalışmalarına ilişkin bilgiler verildi.

"Kadın kooperatifçiliği hayati önem taşıyor"

İl Müdürü Hüseyin Okan, "Müdürlük olarak, kadınlarımızın güçlendirilmesi ve toplumsal refahın artırılması misyonumuzun uluslararası alanda da karşılık bulmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Bugün, ’Stronger Together’ projesi kapsamında misafir ettiğimiz uluslararası heyete, kurumumuzun başarılı sosyal hizmet projelerini aktardık. Kadın kooperatifçiliğinin desteklenmesi, bölgemizdeki kadın istihdamı için hayati önem taşımaktadır. Bu tür uluslararası iş birlikleri, hem Tunceli’nin potansiyelini dünyaya tanıtmakta hem de kadınlarımızın küresel bilgi ve tecrübeye erişimini sağlamaktadır. Projenin Tunceli ve tüm ortaklar için kalıcı ve güçlü iş birliklerine kapı aralamasını temenni ediyoruz. Müdürlük olarak, projenin tüm faaliyetlerine tam destek vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Program kapsamında heyetin kentteki ilgili kurum ve kadın girişim kooperatiflerini ziyaret ederek saha incelemelerinde bulunacağı bildirildi.

