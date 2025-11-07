Tunceli'de 'Stronger Together' ile Kadınların Ekonomik Güçlenmesine Uluslararası Köprü

Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler, 'Stronger Together' Erasmus+ projesi kapsamında 6-9 Kasım'da uluslararası heyeti ağırladı; kadın kooperatifçiliği öne çıktı.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 16:29
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 16:29
Tunceli'de 'Stronger Together' ile Kadınların Ekonomik Güçlenmesine Uluslararası Köprü

Tunceli'de uluslararası buluşma: 'Stronger Together' ile kadınların ekonomik güçlenmesi

Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, kadınların toplumsal ve ekonomik hayatta daha güçlü yer almasını hedefleyen uluslararası bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Merkezi Tunceli olan S.S. Zembul Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile İspanyol Abarka ONGD ortaklığında yürütülen Erasmus+ projesi 'Stronger Together-Kültürel Etkileşim ve Eğitim Yoluyla Kadınların Ekonomik Güçlenmesini Destekleme' kapsamında ilde bir uluslararası heyet ağırlandı.

6-9 Kasım'da dört günlük değişim programı

6-9 Kasım tarihlerini kapsayan dört günlük uluslararası değişim programının açılış ve bilgilendirme toplantısında, İl Müdürü Hüseyin Okan, Türkiye'de sosyal hizmet alanında uygulanan iyi örnekleri katılımcılara detaylı bir sunumla aktardı. İspanya, Kuzey Makedonya, Moldova, Fransa ve Sırbistan’dan gelen mevcut 10 ortak kurum ve 4 yeni davetli kurum temsilcilerine, Tunceli’de yürütülen kadın ve aile destek projeleri ile toplumsal refah çalışmalarına ilişkin bilgiler verildi.

"Kadın kooperatifçiliği hayati önem taşıyor"

İl Müdürü Hüseyin Okan, "Müdürlük olarak, kadınlarımızın güçlendirilmesi ve toplumsal refahın artırılması misyonumuzun uluslararası alanda da karşılık bulmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Bugün, ’Stronger Together’ projesi kapsamında misafir ettiğimiz uluslararası heyete, kurumumuzun başarılı sosyal hizmet projelerini aktardık. Kadın kooperatifçiliğinin desteklenmesi, bölgemizdeki kadın istihdamı için hayati önem taşımaktadır. Bu tür uluslararası iş birlikleri, hem Tunceli’nin potansiyelini dünyaya tanıtmakta hem de kadınlarımızın küresel bilgi ve tecrübeye erişimini sağlamaktadır. Projenin Tunceli ve tüm ortaklar için kalıcı ve güçlü iş birliklerine kapı aralamasını temenni ediyoruz. Müdürlük olarak, projenin tüm faaliyetlerine tam destek vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Program kapsamında heyetin kentteki ilgili kurum ve kadın girişim kooperatiflerini ziyaret ederek saha incelemelerinde bulunacağı bildirildi.

TUNCELİ AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ, KADINLARIN EKONOMİK OLARAK GÜÇLENMESİ AMACIYLA...

TUNCELİ AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ, KADINLARIN EKONOMİK OLARAK GÜÇLENMESİ AMACIYLA ÜRETİLEN "STRONGER TOGETHER" PROJESİ KAPSAMINDA, ULUSLARARASI HEYETİ AĞIRLADI.

TUNCELİ AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ, KADINLARIN EKONOMİK OLARAK GÜÇLENMESİ AMACIYLA...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Siirt'te 10 Kasım 2012'de Helikopter Kazasında Şehit Olan 17 Mehmetçik Dualarla Anıldı
2
Sorgun'da 3. Hilal Ev Açıldı: Kadınlara Sosyal Destek ve Çocuk Kütüphanesi
3
Bursa'da Atatürk'e Özlem Anı Defterlerinde — 87. Yıl
4
Erkan Aydın'dan Bağlarbaşı'nda yürek ısıtan buluşma
5
Kepenek Köyü Sulama Tesisi Tamamlandı: Muş'ta Verim Artışı
6
Menteşe'de Alacak Verecek Kavgası: 1'i Ağır 2 Yaralı
7
İzmir Konak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı