Tuncer Bakırhan'dan TBMM'de Kritik Açıklamalar

Tuncer Bakırhan'dan Önemli Mesajlar

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, çağrılarına dikkat çekerek, "İçinde bulunduğumuz süreçte herkesin cesurca, çekinmeden, birlikte tartıştığı, konuştuğu bir anlayışa ihtiyaç var. Birlikte konuşup tartışamazsak, çözüm yolları üretemezsek maalesef bu yüzyılı da kaybetmekle karşı karşıya kalabiliriz." ifadelerini kullandı.

Yanlış Yönetim Eleştirisi

Bakırhan, ülkenin yanlış yönetildiğini vurgulayarak, bu durumu düzeltmek için kritik bir fırsat olduğunu belirtti. "Cumhuriyet başta Kürtlerle, Alevilerle ve dışlandığı tüm halklar ve inançlarla, en önemlisi de demokrasi ve özgürlüklerle barışmalıdır. Cumhuriyet, ikinci bir yüzyılın başlangıcını barışla sağlayabilir," dedi.

Geçmişle Yüzleşme Vurgusu

Geçmişe takılı kalmayacaklarını, ancak geçmişle yüzleşerek dersler çıkararak geleceğe odaklanmaları gerektiğini ifade eden Bakırhan, "Kuruluşta ortaklık vardı, kuruluşta beraber kan döktük, alın teri döktük ama Cumhuriyet'i eşit yaşadığımız bir zemin haline getiremedik." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Geleceği İçin Barış Çağrısı

Bakırhan, Türkiye'nin demokratik geleceği için siyaset kurumunun tarihi düşmanlıklara ve intikam duygusuna artık yaslanmaktan vazgeçmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Abdullah Öcalan ile olan görüşmelere dikkat çekerek, tecridin kaldırılması gerektiğini savundu.

Ülke genelinde barışın sağlanması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da seslenen Bakırhan, "Barış için adım atma sorumluluğu Cumhurbaşkanı olarak sizdedir. Gelin, barış için sorumluluk alın ve yeni bir sayfa açın," dedi.

Umut Hakkı Üzerine Açıklamalar

Toplantı sonrasında gazetecilerin "umut hakkı" ile ilgili sorularını yanıtlayan Bakırhan, bu hakkın sadece Abdullah Öcalan için değil, aynı durumda olan binlerce insan için de hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti. "Umut hakkı kendimizden ortaya çıkardığımız bir şey değil. Türkiye'nin de altına imza attığı uluslararası sözleşmelerde de mevcuttur," diye ekledi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.