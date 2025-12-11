DOLAR
Tunçözgür liderliğindeki Emlak Danışmanları Birliği Safranbolu'da: Köse'den olumlu yanıt

Tunçözgür ve üyeleri Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ile mesleki sorunları, rayiç bedel evrağı ve EİDS'i görüştü; Köse olumlu yaklaştı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 19:40
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 19:40
Tunçözgür liderliğindeki Emlak Danışmanları Birliği Safranbolu'da: Köse'den olumlu yanıt

Tunçözgür ve Emlak Danışmanları Birliği heyeti Safranbolu'da

Tüm Emlak Danışmanları Birliği Karabük İl Temsilcisi Mehmet Tunçözgür ve beraberindeki üyeler, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'yi ziyaret etti. Başkan Köse, Tunçözgür ve üyelerine nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

Görüşmede ele alınan başlıklar

Ziyaretin ardından açıklama yapan Tunçözgür, toplantının verimli geçtiğini belirterek mesleki sorunlar ile belediye ile olan iş süreçlerine ilişkin konuların ele alındığını söyledi.

Tunçözgür, yeni yılda yenilenecek sistem kapsamında rayiç bedel evrakının belediyeye gitmeden temin edilebilmesine yönelik talepte bulunduklarını ifade ederek, "Bu konuda Sayın Başkanımızdan olumlu yaklaşım gördük." dedi.

Toplantıda ayrıca Emlak İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) ve ilçede bulunan 60’tan fazla emlak ofisinin işleyişine ilişkin başlıkların da görüşüldüğünü aktaran Tunçözgür, "Emlak Danışmanları Birliği olarak mesleğimizin hak ettiği konuma gelmesi yönünde önemli bir adım atmış bulunmaktayız. Katılım sağlayan tüm meslektaşlarıma teşekkür ederim." diye konuştu.

