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Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said’den Filistin ve Lübnan’a Destek Mesajı

Kays Said, Tunus'ta Filistin ve Lübnan halkıyla dayanışma vurgusu yaptı, bağımsızlık haklarına dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 18:05
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 18:05
Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said’den Filistin ve Lübnan’a Destek Mesajı

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said’in Dayanışma Mesajı

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, her gün İsrail’in ağır saldırılarına maruz kalan Filistin ve Lübnan halkıyla dayanışma içinde olduklarını ifade etti.

Başkentteki Görüşme

Cumhurbaşkanı Said, Tunus Dışişleri Bakanı Muhammed Ali en-Nefti ile Kartaca Sarayı’nda bir araya geldi. Görüşme sonrası, sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, Said’in dayanışma mesajı dikkat çekti.

Bağımsızlık Vurgusu

Said, Filistin halkıyla tam bir dayanışma içinde olduklarını belirterek, çözümün, başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulmasında yattığını vurguladı. Ayrıca, Filistinlilerin bağımsızlık haklarının hiçbir şekilde kaybolmayacağını ifade etti.

Halkların Kurtuluş İradesi

Said, “Hak haktır, halkların kurtuluş iradesi asla yenilgiye uğratılamayacaktır.” sözleriyle, Filistin halkının uluslararası desteğe ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Lübnan ile Dayanışma

Tunus’un, uluslararası kamuoyunun dikkatini çekerek, saldırgan Siyonist güçlerin Lübnan halkına karşı gerçekleştirdiği savaş suçlarına karşı dayanışma içinde olduğunu belirtti.

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