Tunus'ta ABD Büyükelçiliği Önünde Gazze'ye Destek Gösterisi

Tunus'ta ABD Büyükelçiliği önünde Gazze'ye destek ve Küresel Sumud Filosu'na destek amacıyla 13 Eylül'e kadar sürecek 'kararlılık eylemi' başladı; aktivistler ABD'yi kınadı.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 02:43
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 02:43
Küresel Sumud Filosu'na destek için 1 haftalık 'kararlılık eylemi' başlatıldı

Tunus'taki ABD Büyükelçiliği önünde, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları protesto etmek ve Küresel Sumud Filosu'na destek vermek amacıyla yaklaşık bir hafta sürecek gösteri başlatıldı.

Protestoya, Normalleşmeye Karşı Tunus Ağı ve Filistin İçin Ortak Eylem Koordinasyonu başta olmak üzere çok sayıda aktivist katıldı. Eylemde okunan bildiride, gösterinin İsrail ve ABD'nin Filistin halkına karşı uyguladığı abluka ve soykırım suçlarına karşı düzenlendiği vurgulandı.

Bildiride ayrıca Tunus makamlarına seslenilerek İsrail ile normalleşmenin suç sayılması çağrısında bulunuldu.

Salah el-Masri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD Büyükelçiliği önünde başlattıkları bir 'kararlılık eylemi'nin 13 Eylül'e kadar süreceğini söyledi. Masri, 'Filistin halkının yanında olduğumuzu vurguluyoruz ve gösterdikleri büyük kararlılık için onları selamlıyoruz. Eylemin kararlılık eylemi olması da buradan geliyor.' dedi.

Masri, ABD'nin İsrail'e verdiği desteğe işaret ederek, 'Dünya, ABD'nin Filistin'de çocuklara karşı soykırım suçu işlediğini biliyor, bu yüzden biz de ABD'nin üstlendiği rolü protesto etmek ve kınamak için buradayız.' ifadelerini kullandı.

Masri, eylemin adının Kararlılık (Sumud) Filosu'na bir göndermede bulunduğunu belirterek, temel amaçlarının filoyu desteklemek, hareketini takip etmek ve gerektiğinde saldırıya uğramaları halinde onları savunmak olduğunu söyledi: 'Kardeşlerimiz denizde Siyonist düşmanla karşı karşıya ve biz de burada karada Siyonistlerin ortağını protesto ediyoruz.'

Sumud (Arapça'da 'kararlılık' veya 'sarsılmaz azim' anlamına gelir), 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüşmüştür. Sumud; toprakta kalma, Filistin kimliğini ve kültürünü yaşatma ve şiddet içermeyen sivil itaatsizlik yoluyla işgale direnme çabalarını kapsar. Bu kavramı betimlemek için sıkça zeytin ağacı ve köylü hamile kadın imgeleri kullanılır.

Habere konu saldırılara ilişkin verilen son rakamlarda, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 64 bin 455 Filistinli hayatını kaybetti, 162 bin 776 kişi de yaralandı.

