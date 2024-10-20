Tunus'ta Eski Adalet Bakanı Bahiri'ye 10 Yıl Hapis Cezası

Tunus'ta Yargı Kararı: Nureddin el-Bahiri 10 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı

Tunus'ta, eski Adalet Bakanı ve Nahda Hareketi Başkan Yardımcısı Nureddin el-Bahiri, "devlet güvenliğine karşı komplo kurmak" ve "Tunusluları kışkırtmak" suçlamalarıyla 10 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Nahda Hareketi'nin yaptığı resmi açıklamada, 64 yaşındaki Bahiri’ye verilen hapis cezası sert bir şekilde kınandı. Açıklamada, "Bahiri’ye verilen 10 yıllık ceza, asılsız bir blog yazısına dayandırılmaktadır. Bu yazının Bahiri tarafından kaleme alındığına dair mahkemeye sunulmuş herhangi bir delil yoktur. Bu haksız cezanın derhal iptal edilmesini ve Bahiri ile birlikte tutuklanan diğer muhalif siyasetçilerin derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

Bahiri, 15 Şubat 2023 tarihinden bu yana cezaevinde bulunuyor. Dava dosyasında, 14 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirilen "Yasemin Devrimi" kutlamaları için sosyal medya üzerinden sokağa çıkma çağrısı yaptığına dair bir mesaj olduğu belirtildi. Ancak Bahiri, bu mesajın kendisine ait olmadığını savunuyor.

Gözaltı Dalgalanması ve Siyasi Gelişmeler

Tunus'ta 11 Şubat 2023 itibarıyla başlayan bir operasyonda, birçok siyasetçi, gazeteci, aktivist, hakim ve iş insanı "devlet güvenliğine karşı komplo kurmak" suçlamasıyla tutuklu yargılanmak üzere gözaltına alındı. Bu durum, muhalefet tarafından kendilerine yönelik bir "sindirme operasyonu" olarak değerlendirilmekte.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, bazı siyasilerin "devletin güvenliğine karşı komplo kurmak" ve "ekonomik durumu kötüleştirme çabaları" nedeniyle gözaltına alındığını ifade etti.