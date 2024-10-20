DOLAR
33,99 0%
EURO
37,16 0%
ALTIN
2.994,16 0%
BITCOIN
2.323.064,02 -0,16%

Tunus'ta Eski Adalet Bakanı Bahiri'ye 10 Yıl Hapis Cezası

Nahda Hareketi Başkan Yardımcısı Nureddin el-Bahiri, devlet güvenliğine yönelik suçlamalarla 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 02:33
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 02:33
Tunus'ta Eski Adalet Bakanı Bahiri'ye 10 Yıl Hapis Cezası

Tunus'ta Yargı Kararı: Nureddin el-Bahiri 10 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı

Tunus'ta, eski Adalet Bakanı ve Nahda Hareketi Başkan Yardımcısı Nureddin el-Bahiri, "devlet güvenliğine karşı komplo kurmak" ve "Tunusluları kışkırtmak" suçlamalarıyla 10 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Nahda Hareketi'nin yaptığı resmi açıklamada, 64 yaşındaki Bahiri’ye verilen hapis cezası sert bir şekilde kınandı. Açıklamada, "Bahiri’ye verilen 10 yıllık ceza, asılsız bir blog yazısına dayandırılmaktadır. Bu yazının Bahiri tarafından kaleme alındığına dair mahkemeye sunulmuş herhangi bir delil yoktur. Bu haksız cezanın derhal iptal edilmesini ve Bahiri ile birlikte tutuklanan diğer muhalif siyasetçilerin derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

Bahiri, 15 Şubat 2023 tarihinden bu yana cezaevinde bulunuyor. Dava dosyasında, 14 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirilen "Yasemin Devrimi" kutlamaları için sosyal medya üzerinden sokağa çıkma çağrısı yaptığına dair bir mesaj olduğu belirtildi. Ancak Bahiri, bu mesajın kendisine ait olmadığını savunuyor.

Gözaltı Dalgalanması ve Siyasi Gelişmeler

Tunus'ta 11 Şubat 2023 itibarıyla başlayan bir operasyonda, birçok siyasetçi, gazeteci, aktivist, hakim ve iş insanı "devlet güvenliğine karşı komplo kurmak" suçlamasıyla tutuklu yargılanmak üzere gözaltına alındı. Bu durum, muhalefet tarafından kendilerine yönelik bir "sindirme operasyonu" olarak değerlendirilmekte.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, bazı siyasilerin "devletin güvenliğine karşı komplo kurmak" ve "ekonomik durumu kötüleştirme çabaları" nedeniyle gözaltına alındığını ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

Akaryakıtta Ekim- Kasım damgası! 250 TL indirimi duyan şok oluyor

Çalışanlara müjde! 2025’te yeni tazminat geliyor

Kamuda KPSS şartı kaldırıldı! 2400 personel alımı yapılacak

Kamu bankası gözünü alışveriş yapanlara dikti! Her gidene 500 TL verecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Devam Ediyor
2
Libya-Türkiye Mesleki Eğitim Merkezi projesi onaylandı: Trablus'ta açılması planlanan proje Libya Hükümeti'nden onay aldı
3
İstanbul 2 Nolu Barosu 3. Olağan Genel Kurulu Toplandı
4
Beylikdüzü Medilife Hastanesi'nde Hastaların Sevk Süreci Devam Ediyor
5
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Eğitimde Yeni Düzenlemeler
6
Antalya'da Hortum Felaketi: Evler ve Seralar Zarar Gördü
7
Devlet Tiyatroları 2024-2025 Sezonunu Açıyor

Kamuda KPSS şartı kaldırıldı! 2400 personel alımı yapılacak

31 İle deprem uyarısı AFAD’dan! Olası deprem listesi revize edildi

2025’te zam onayı verildi! Toplam yüzde 44 artacak

Kamu bankası gözünü alışveriş yapanlara dikti! Her gidene 500 TL verecek

Saat 18.00’de Ziraat Bankasından mesaj geldi! Hesaplara para geçti

Çalışanlara müjde! 2025’te yeni tazminat geliyor

Akaryakıtta Ekim- Kasım damgası! 250 TL indirimi duyan şok oluyor

Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

Kredi kartında vergi kaosu! ‘’750 TL Sanayi vergisinde geri vites, ancak 15 katı olarak geri dönecek’’