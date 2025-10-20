TÜRGEV Erasmus+ Days: Gençlere Uluslararası Eğitim ve Gönüllülük Fırsatları

TÜRGEV, 18 Ekim'de GİF Safvetipaşa'da düzenlediği TÜRGEV Erasmus+ Days etkinliğiyle gençlere Erasmus+ eğitim ve gönüllülük fırsatlarını tanıttı.

Yayın Tarihi: 20.10.2025 12:47
Güncelleme Tarihi: 20.10.2025 12:47
TÜRGEV Erasmus+ Days: Gençlere Uluslararası Eğitim ve Gönüllülük Fırsatları

TÜRGEV Erasmus+ Days: Gençlere Uluslararası Eğitim ve Gönüllülük Fırsatları

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), Türkiye Ulusal Ajansının destekleriyle Erasmus+ programının sunduğu uluslararası eğitim ve gönüllülük fırsatlarını tanıtmak amacıyla etkinlik düzenledi.

Etkinlik Detayları

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, "TÜRGEV Erasmus+ Days-Deneyim Paylaşımı ve Erasmus+ Fırsatları" başlıklı etkinlik 18 Ekim Cumartesi günü Fatih'teki Güzel İşler Fabrikası (GİF) Safvetipaşa Eğitim Yerleşkesi'nde yapıldı.

Programda, Erasmus+ kapsamında yurt dışı deneyimli TÜRGEV gönüllüleri tecrübelerini paylaştı. Katılımcılara, gençlik projeleri, gönüllülük faaliyetleri ve Erasmus+ başvuru süreçlerine ilişkin detaylı bilgiler sunuldu.

Konuşmacılar ve Program Akışı

Etkinliğe, Sosyal Kumbara Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erol Öztamur konuşmacı olarak katıldı. Moderatörlüğünü Ayşe Gizem Özcan'ın üstlendiği programda ilham veren başarı hikayeleri, soru-cevap oturumları ve ağ kurma etkinlikleri yer aldı.

Bilgi yarışmasında dereceye giren katılımcılara sürpriz hediyeler ve TÜRGEV ile Erasmus+ yurt dışı deneyimi yaşama fırsatı sunuldu. Etkinlik, Erasmus+ deneyimi yaşamış gençlerle tanışmak ve kendi yurt dışı serüvenine ilk adımı atmak isteyen herkes için ilham verici bir buluşma oldu.

TÜRGEV'in Erasmus+ Çalışmaları

TÜRGEV, bugüne kadar Erasmus+ programı kapsamında çok sayıda ulusal ve uluslararası projeye imza attı. Vakıf, gençlerin sosyal inovasyon, gönüllülük, çevre ve sürdürülebilirlik ve dijital dönüşüm alanlarında deneyim kazanmalarını hedefleyen çalışmalar gerçekleştirdi.

Bu kapsamda Arnavutluk ve Sırbistan'da "Sosyal İnovasyon Gençlik Hareketi", Türkiye ve Litvanya'da "Tohumun Yolculuğu - Sürdürülebilir Tarımda Gençlik Hareketi", Fransa'da "Mesleki Gelişim Faaliyeti", Kuzey Makedonya'da "Kadimin İzleri", Sırbistan'da "Objektiften Niş" adlı gençlik değişimi projeleri yürütüldü.

Ayrıca "Avrupa Psikoloji İş Birliği", "Eğitim İçin Dijital Dönüşüm", "SOCIAWARE: Dezavantajlı Gençlerin Sosyal Uyumu İçin Oyun Yazılım Okulu" ve "Genç Gönüllülerin Deneyim Kazanma Hareketliliği" projeleriyle çok sayıda gencin ve gençlik çalışanının Avrupa ve Türkiye'de eğitim ve gönüllülük faaliyetlerine katılımı sağlandı.

Etkinlikle amaç, gençlerin uluslararası deneyim kazanmasına ve gönüllülük bilincinin gelişmesine katkı sağlamaktı.

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), Türkiye Ulusal Ajansının destekleriyle Erasmus+...

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), Türkiye Ulusal Ajansının destekleriyle Erasmus+ programının sunduğu uluslararası eğitim ve gönüllülük fırsatlarını tanıtmak amacıyla etkinlik düzenledi.

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), Türkiye Ulusal Ajansının destekleriyle Erasmus+...

İLGİLİ HABERLER

Ocak 2026 Memur Maaş Zammı: İlk Rakamlar ve Senaryolar

2025 KYK Ek Yurt Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? GSB'den Bekleyiş Sürüyor

Emekli Maaş Zammı: 16.881 TL'den 19.065 TL'ye Hesaplandı — SSK, Bağ-Kur, EYT

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AB Komisyonu Önünde İsrail'le Normalleşme Karşıtı Protesto
2
Yerlikaya: 'Sizler Türkiye Yüzyılı'nın Muhtarlarısınız' — Diyarbakır Muhtarlar Günü
3
UNRWA: Gazze'de 2 Yıldır Süren Yıkım, Yerinden Edilme ve Açlık
4
Uzman Çavuş Kemal Ekri'nin Cenazesi Toprağa Verildi
5
GSS Prim Borcunda Büyük Düzenleme: 100 Milyar TL Erteleniyor, 2015 Öncesi Borçlar Silinecek
6
Ocak 2026 Memur Maaş Zammı: İlk Rakamlar ve Senaryolar
7
Aydın Germencik'te Trafik Kazası: Sulama Kanalına Çarpan Araçta 1 Kişi Öldü

2025 KYK Ek Yurt Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? GSB'den Bekleyiş Sürüyor

GSS Prim Borcunda Büyük Düzenleme: 100 Milyar TL Erteleniyor, 2015 Öncesi Borçlar Silinecek

Emekli Maaş Zammı: 16.881 TL'den 19.065 TL'ye Hesaplandı — SSK, Bağ-Kur, EYT

Ocak 2026 Memur Maaş Zammı: İlk Rakamlar ve Senaryolar

Asgari Ücret 2026: 21 Ekim'de İlk Rakamlar ve Zam Senaryoları

İlk Arabam: ÖTV'siz Yerli Araç Fırsatı Kapıda — Resmî Gazete Bekleniyor

Nefes Kredisi ve KOSGEB 2 Milyon TL Desteği: Başvurular 31 Ekim 2025'te Sona Eriyor

7200 Prim Günü ile Erken Emeklilik: Bağ-Kur'da Tarihi Reform

Taşerona Kadro 2025: 100 Bin İşçi ve Emeklilik Reformu Torba Yasa'da

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar