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TÜRGEV'in TEKNOFEST Heyecanı: On Binlerce Ziyaretçi

TÜRGEV, Adana'daki TEKNOFEST'te büyük ilgi gördü ve on binlerce ziyaretçi ağırladı.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 19:52
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 20:01
TÜRGEV'in TEKNOFEST Heyecanı: On Binlerce Ziyaretçi

TÜRGEV'in TEKNOFEST'teki Büyüleyici Performansı

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), 2-6 Ekim tarihleri arasında Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST'te önemli bir yer edindi. Ülke genelinden 1 milyon 100 bin ziyaretçinin katıldığı bu büyük organizasyonda, TÜRGEV'in standı on binlerce kişi tarafından ilgiyle ziyaret edildi.

İlgi Çekici Etkinlikler

Standı ziyaret edenler, Güzel İşler Fabrikası çerçevesinde gerçekleştirilen Keçe Broş, Gravür ve Ahşap Kese Baskı atölyelerine katılma fırsatına sahip oldular. Ayrıca, VR gözlük eşliğinde İnteraktif GİF Sergisi deneyimlendi ve "GİF Etkinlikleri ve GİF Kafe" aracılığıyla hem çocuklar hem de yetişkinler eğlenceli vakit geçirdiler.

TÜRGEV'den Üst Düzey Temaslar

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz ve Yönetim Kurulu Üyesi Burcu Birinci, festivalin üçüncü gününde TÜRGEV standında öğrenciler ve ziyaretçilerle bir araya gelerek projeleri hakkında bilgi verdiler.

Finalist Takımlar ve Öne Çıkan Projeler

İnsansız Su Altı Sistemleri ve İnsansız Hava Aracı kategorilerinde finalist olan ve TÜRGEV'in sponsor olduğu Eagle Tech Robotics takımı ile Sociaware Dijital Oyun Geliştirme ve Kişisel Gelişim Kampı game jam şampiyonu olan "Çikolata Sandım" takımı, "Leave Me Alone: Nöron" oyununu tanıtmak için TÜRGEV standında yer aldılar.

Ziyaretçilere Fırsatlar Sunuldu

Festival boyunca ziyaretçiler, TÜRGEV'in burs ve eğitim imkanları hakkında bilgi edinme fırsatını yakaladılar. Ayrıca, deneyim alanlarını gezerek düzenlenen bilgi yarışmasına katıldılar ve çeşitli hediyeler kazandılar.

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), Adana'da düzenlenen TEKNOFEST'te büyük ilgi...

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), Adana'da düzenlenen TEKNOFEST'te büyük ilgi gördü. Vakıftan yapılan açıklamaya göre, 2-6 Ekim tarihlerinde Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda gerçekleştirilen ve toplamda 1 milyon 100 bin ziyaretçinin katıldığı festivalde TÜRGEV'in standı on binlerce ziyaretçiyi ağırladı.

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), Adana'da düzenlenen TEKNOFEST'te büyük ilgi...

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), Adana'da düzenlenen TEKNOFEST'te büyük ilgi gördü. Vakıftan yapılan açıklamaya göre, 2-6 Ekim tarihlerinde Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda gerçekleştirilen ve toplamda 1 milyon 100 bin ziyaretçinin katıldığı festivalde TÜRGEV'in standı on binlerce ziyaretçiyi ağırladı.

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), Adana'da düzenlenen TEKNOFEST'te büyük ilgi...

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), Adana'da düzenlenen TEKNOFEST'te büyük ilgi gördü. Vakıftan yapılan açıklamaya göre, 2-6 Ekim tarihlerinde Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda gerçekleştirilen ve toplamda 1 milyon 100 bin ziyaretçinin katıldığı festivalde TÜRGEV'in standı on binlerce ziyaretçiyi ağırladı.

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), Adana'da düzenlenen TEKNOFEST'te büyük ilgi...

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), Adana'da düzenlenen TEKNOFEST'te büyük ilgi gördü. Vakıftan yapılan açıklamaya göre, 2-6 Ekim tarihlerinde Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda gerçekleştirilen ve toplamda 1 milyon 100 bin ziyaretçinin katıldığı festivalde TÜRGEV'in standı on binlerce ziyaretçiyi ağırladı.

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), Adana'da düzenlenen TEKNOFEST'te büyük ilgi...

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), Adana'da düzenlenen TEKNOFEST'te büyük ilgi gördü. Vakıftan yapılan açıklamaya göre, 2-6 Ekim tarihlerinde Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda gerçekleştirilen ve toplamda 1 milyon 100 bin ziyaretçinin katıldığı festivalde TÜRGEV'in standı on binlerce ziyaretçiyi ağırladı.

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