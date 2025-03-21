Turgut Özal Tabiat Parkı Kar Yağışıyla Beyaza Büründü

Malatya'da etkili olan kar yağışı, Turgut Özal Tabiat Parkı'nda muhteşem görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu. Kentte dün gece yaşanan yoğun kar yağışı, gün boyunca bazı bölgelerde etkisini sürdürdü.

Malatyalıların sıkça ziyaret ettikleri yerlerden biri olan Orduzu Mahallesi'ndeki Turgut Özal Tabiat Parkı, kar yağışının ardından bembeyaz bir örtüyle kaplandı. Tabiat parkının bu eşsiz görüntüsü, dron ile havadan çekilen fotoğraflarla kaydedildi.

Kar yağışının getirdiği bu güzel manzaralar, şehrin doğal güzelliklerini daha da gözler önüne serdi.

Malatya'da etkili olan kar yağışı, Turgut Özal Tabiat Parkı'nda güzel görüntülerin oluşmasına neden oldu. Kentte dün gece etkili olan yoğun kar yağışı bugün de bazı bölgelerde devam ediyor.

Malatya'da etkili olan kar yağışı, Turgut Özal Tabiat Parkı'nda güzel görüntülerin oluşmasına neden oldu. Kentte dün gece etkili olan yoğun kar yağışı bugün de bazı bölgelerde devam ediyor.